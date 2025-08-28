ÚLTIMA HORA: El EUR/USD sube tras un PIB de EE. UU. superior a lo esperado 📌

Estados Unidos – Datos del PIB: PIB (2T): actual 3,3% trimestral; previsión 3,0% trimestral; previo -0,5% trimestral.

Índice de Precios del PIB (2T): actual 2,0% trimestral; previsión 2,0% trimestral; previo 3,8% trimestral.

Ventas del PIB (2T): actual 6,8%; previsión 6,3%; previo -3,1%.

Índice de Precios PCE (2T): actual 2,0%; previsión 2,1%; previo 3,7%.

Índice de Precios PCE subyacente (2T): actual 2,5%; previsión 2,5%; previo 3,5%.

Consumo real (2T): actual 1,6%; previsión 1,4%; previo 0,5%. La economía estadounidense repuntó en el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento del PIB real a una tasa anual del 3,3% tras una caída del 0,5% en el primer trimestre, impulsada principalmente por menores importaciones y un consumo más sólido, compensados parcialmente por una inversión y exportaciones más débiles. La segunda estimación revisó al alza el PIB, con las ventas finales reales a compradores privados internos subiendo un 1,9% y el ingreso nacional bruto real avanzando un 4,8%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación se moderó ligeramente, ya que el índice de precios PCE aumentó un 2,0% (2,5% excluyendo alimentos y energía), mientras que los beneficios empresariales aumentaron en 65.500 millones de dólares, revirtiendo una caída de 90.600 millones en el primer trimestre. Fuente: xStation5. _________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.