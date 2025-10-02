ÚLTIMA HORA: El gas natural sube tras el informe de la EIA 📌

La Administración de Información Energética (EIA) publicó su reporte semanal de inventarios de gas natural: Cambio en almacenamiento (BCF): +53B

Pronóstico: +64B

La inyección de gas resultó menor a lo esperado por el consenso, lo que sugiere una demanda más fuerte o una oferta más ajustada de lo previsto, impulsando las alzas en los precios del gas natural (NATGAS) inmediatamente después de la publicación.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.