ÚLTIMA HORA: Fuerte caída en inventarios de petróleo en EE. UU. 📌

El reporte de la Administración de Información Energética (EIA) revela una reducción significativamente mayor a la esperada en los inventarios de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos, lo que refuerza las tensiones sobre la oferta en el mercado energético. Estados Unidos – Datos semanales de la EIA: Inventarios de crudo:

-6,858 millones de barriles (vs. -0,900M esperados | -0,961M previos)

Inventarios de destilados:

-3,362 millones de barriles (vs. -1,800M esperados | -1,479M previos)

Inventarios de gasolina:

-5,941 millones de barriles (vs. -1,900M esperados | -2,147M previos) Los descensos superan ampliamente las previsiones del mercado, lo que podría ejercer presión alcista sobre los precios del petróleo en las próximas sesiones. La fuerte reducción en gasolina y destilados también sugiere un repunte en la demanda de productos refinados, en un contexto donde las tensiones geopolíticas y las restricciones de producción siguen siendo relevantes. Fuente: xStation5 ______________ ¿Quieres operar petróleo y derivados ante datos clave como los de hoy?

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.