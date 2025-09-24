ÚLTIMA HORA: Inventarios de crudo en EE. UU. por debajo de lo esperado 🔥

Inventarios de crudo del DOE en EE. UU.: -607 mil barriles
- (Esperado: +802 mil, Anterior: -9,285 mil)
Los inventarios comerciales de crudo cayeron en 607 mil barriles, situándose en 414,8 millones, mostrando un balance más ajustado de lo previsto. La mayor caída se registró en la Costa del Golfo, mientras que se observaron incrementos en la Costa Oeste y la Costa Este. Las importaciones aumentaron con fuerza, especialmente hacia la Costa Oeste, mientras que las exportaciones retrocedieron, lo que sugiere que la demanda doméstica se mantuvo sólida.
Las existencias de gasolina disminuyeron en 1,1 millones de barriles, hasta 216,6 millones. Hubo descensos notables en la Costa del Golfo, compensados parcialmente por aumentos en el Medio Oeste. La producción creció, mientras que las importaciones se redujeron.
Los inventarios de destilados cayeron en 1,7 millones de barriles, hasta 123 millones, con descensos liderados por la Costa Este y la Costa del Golfo. La producción se mantuvo estable, pero las exportaciones aumentaron un 83% intersemanal, retirando barriles del mercado doméstico.
El mercado refleja una fuerte demanda de petróleo: los futuros del West Texas Intermediate (WTI) suben más de 1% tras la publicación del informe.
