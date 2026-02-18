ÚLTIMA HORA: La producción industrial de EE.UU. supera las expectativas

Conclusiones clave La producción industrial de EE.UU. sorprendió al alza en enero, con un crecimiento mensual superior al previsto tanto en el dato general como en manufactura. Sin embargo, la utilización de capacidad quedó ligeramente por debajo de las expectativas, lo que sugiere que aún existe margen ocioso en el sector.

La actividad industrial en Estados Unidos mostró mayor fortaleza de la anticipada, reforzando la percepción de resiliencia en el sector productivo. Producción industrial intermensual en EE. UU.: 0,7 % (pronóstico: 0,4 %, anterior: 0,4 %) Producción manufacturera intermensual en EE. UU.: 0,6 % (pronóstico: 0,4 %, anterior: 0,2 %) Utilización de la capacidad en EE. UU.: 76,2 % (pronóstico: 76,5 %, anterior: 76,3 %)

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.