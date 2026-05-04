¿Vender en mayo y retirarse? Qué esperar de los mercados en mayo

- Entre 2011 y 2025, el S&P 500 subió entre mayo y octubre en 12 de 15 años, equivalente al 80% de los casos.
- El retorno promedio en ese tramo fue de 5,27% y la mediana alcanzó 3,11%.
- En la muestra revisada, la estrategia de vender en mayo no mostró una ventaja clara frente a mantenerse invertido.
- Entre 2011 y 2025, el S&P 500 subió entre mayo y octubre en 12 de 15 años, equivalente al 80% de los casos.
- El retorno promedio en ese tramo fue de 5,27% y la mediana alcanzó 3,11%.
- En la muestra revisada, la estrategia de vender en mayo no mostró una ventaja clara frente a mantenerse invertido.
La idea de vender en mayo y volver más adelante sigue siendo una de las frases más repetidas en los mercados. Su atractivo es evidente, promete una regla simple para evitar un periodo que históricamente se asocia con un desempeño más débil de la bolsa. El problema es que una regla popular no necesariamente sigue siendo una regla útil.
La estacionalidad de mayo sigue pesando en la narrativa, pero no en los datos recientes
Cuando se revisa el comportamiento reciente del S&P 500, la señal cambia bastante. En los últimos quince años analizados, el periodo comprendido entre mayo y octubre fue positivo en 12 de 15 años, lo que equivale al 80% de los casos. Eso reduce con fuerza la capacidad explicativa del viejo patrón estacional. En vez de confirmar un tramo consistentemente débil, la serie reciente muestra que esos meses también han entregado retornos positivos con bastante frecuencia.
Fuente: XTB Latam Research.
La parte más importante del análisis está en la rentabilidad agregada del periodo. Entre 2011 y 2025, el retorno promedio del S&P 500 entre mayo y octubre fue de 5,27%, mientras que la mediana se ubicó en 3,11%. Esa combinación sugiere que, en términos generales, mantenerse invertido durante esos meses habría sido más rentable que salir automáticamente del mercado al comenzar mayo.
Fuente: XTB Latam Research.
Dentro de la muestra, solo 2011, 2015 y 2022 registraron caídas entre mayo y octubre. Eso confirma que sí existen años en que la estrategia parece funcionar, pero también muestra que esos episodios han sido la excepción y no la norma en el periodo reciente.
El dicho Sell in May and go away mantiene fuerza como consigna de mercado, pero pierde convicción cuando se lo contrasta con los datos recientes del S&P 500. En la muestra revisada, el tramo entre mayo y octubre fue positivo en la mayoría de los años, con un retorno promedio y una mediana que favorecen la permanencia antes que la salida automática.
Para el inversionista, la conclusión es bastante es que Vender en mayo puede sonar ordenado, pero no ha sido una estrategia consistentemente respaldada por el comportamiento del mercado en los últimos quince años. En este contexto, lo más prudente no parece ser retirarse por calendario, pero evaluar exposición, horizonte y convicción con más detalle.
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