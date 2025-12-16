Wall Street abre a la baja tras el NFP y datos mixtos

- Wall Street abre con leves caídas tras el NFP, mientras el Nasdaq 100 pierde soportes técnicos clave y el mercado evalúa datos macro y noticias corporativas en un entorno de volatilidad contenida.
- Wall Street abre con leves caídas tras el NFP, mientras el Nasdaq 100 pierde soportes técnicos clave y el mercado evalúa datos macro y noticias corporativas en un entorno de volatilidad contenida.
🔴Decisión política monetaria de Japón
Resumen diario: el Nasdaq 100 sube tras el IPC de EE. UU.; los mercados esperan la decisión del Banco de Japón 🏛️
La plata cae bajo $65 tras máximos históricos: ¿qué está pasando?
Previa Banco de Japón: ¿nos espera la primera subida de tasas desde enero?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.