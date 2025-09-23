Leer más

Wall Street bajo presión por ventas en tecnológicas 📉 El café cae más de 4%

15:37 23 de septiembre de 2025

PMI de septiembre: Europa muestra señales divergentes

Bandera de la zona del euro

Las lecturas de los PMI de septiembre sorprendieron a los mercados: en Francia se registró una caída, mientras que en Alemania tanto el índice compuesto como el de servicios repuntaron por encima de 52 puntos. Sin embargo, la actividad manufacturera descendió de 50,2 a 48,5.

En el Reino Unido, los PMI de septiembre de 2025 decepcionaron a los inversores. El PMI de servicios cayó a 51,9 puntos (previsión: 53,0), mientras que el PMI manufacturero retrocedió a 46,2 (previsión: 47,1). El PMI compuesto también se situó en 51,9, por debajo de la expectativa del mercado (53).

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Bolsas europeas y Wall Street

Los principales índices bursátiles europeos cerraron con resultados mixtos. El DAX de Alemania retrocedió más de 0,3 %, mientras que el FTSE británico terminó plano.

En Wall Street, los índices mostraron ligeras caídas, lideradas por Nvidia y Oracle, con descensos del 3 % y más del 4 % respectivamente. El Nasdaq 100 retrocede más de 0,7 %.

Estados Unidos: PMI y Fed de Richmond

En EE. UU., los PMI preliminares de septiembre señalaron una desaceleración moderada de la economía. Tanto los datos de servicios como de manufacturas mostraron un leve enfriamiento y se situaron por debajo de las previsiones. El PMI compuesto fue de 53,6, ligeramente inferior al pronóstico de 54.

El Índice de la Fed de Richmond de septiembre se ubicó muy por debajo de las expectativas, en −17 frente a la previsión de −5 y la lectura previa de −7.

Política monetaria: la postura de la Fed

La fed con una nota de dolar en el fondo

Jerome Powell indicó que la Reserva Federal está lista para ajustar la política y recortar tasas de interés, prestando mayor atención al debilitamiento del mercado laboral. Sin embargo, la Fed mantiene que los aranceles siguen ejerciendo un impacto inflacionario sostenido.

La gobernadora Michelle Bowman expresó preocupación por el creciente riesgo de desaceleración en el mercado laboral estadounidense. Advirtió que, si las condiciones de demanda no mejoran, las empresas podrían comenzar a recortar empleos en los próximos meses.

Otros miembros de la Fed, como Goolsbee y Bostic, también se pronunciaron hoy sobre política monetaria. Ambos se inclinaron hacia recortes graduales de tasas y subrayaron que los datos laborales entrantes —que se debilitaron durante el verano— serán monitoreados de cerca.

Europa del Norte y Europa del Este

En Suecia, el Riksbank sorprendió al recortar la tasa de interés a 1,75 % (desde 2,00 %) para apoyar la economía en medio de la desaceleración. No obstante, señaló que este podría ser el último recorte del ciclo actual, con tasas que probablemente permanezcan en el nuevo nivel durante un período prolongado.

En Polonia, la tasa de desempleo subió a 5,5 % en septiembre de 2025, en línea con las expectativas del mercado (previo: 5,4 %). El Ministerio de Trabajo explicó que el aumento se debe a nuevas regulaciones introducidas en junio que redujeron el número de personas eliminadas de los registros de desempleo.

Materias primas: desplome del café y repunte de metales

taza de cafe con varios granos de cafe al lado

En materias primas, los futuros de café arábica en ICE cayeron casi un 4,5 % hoy, debido a previsiones de lluvias más intensas en Brasil. Los precios no reaccionaron a las críticas de Donald Trump hacia Brasil y el presidente Lula, en las que señaló que se mantendrán los altos aranceles sobre exportaciones brasileñas en el futuro cercano.

En el mercado de metales, se observó un fuerte repunte:

  • El platino subió más de 5 %.

  • El oro avanzó más de 0,8 %.

Criptomonedas: Bitcoin bajo presión

En el mercado cripto, el sentimiento sigue débil: Bitcoin retrocede casi 1 %, cotizando cerca de 112.000 dólares.

La combinación de un mercado laboral debilitado y precios al alza en EE. UU. alimenta las preocupaciones sobre un escenario de estanflación.

 

 

_______

 

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

25.09.2025
21:17

Banxico recorta tasa a 7.50% y el peso mexicano continúa su depreciación frente al dólar

El peso mexicano cerró con una depreciación intradía de 0.9% frente al dólar, después de que el Banco de México...

 20:13

El sentimiento en Wall Street se debilita 📉 el Bitcoin cae por debajo de los 110.000 dólares

Los principales índices bursátiles de Europa y Estados Unidos cerraron con caídas, presionados por datos económicos sólidos...

 19:29

El cacao cae casi un 2% y perfora el nivel de 7.000 dólares en medio de lluvias en África 📉

Los precios del cacao han caído más de un 40% desde su máximo cercano a 13.000 dólares/tonelada en 2024, cotizando ahora por...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.