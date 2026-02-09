Wall Street extiende las ganancias; el US100 repunta más de 1%

- Wall Street retoma el impulso alcista liderado por las grandes tecnológicas, mientras el Nasdaq 100 recupera un nivel técnico clave que refuerza el escenario de continuidad de la tendencia si logra sostenerse.
El sentimiento hacia el cierre de la sesión europea y durante la segunda parte de la jornada en Wall Street mejora de forma clara. El contrato del US100 avanza ya más de 1%, mientras que el US500 y el US2000 suben 0,7% y 0,8%, respectivamente.
Las ganancias de hoy están impulsadas principalmente por las grandes compañías tecnológicas. Acciones como Oracle, Palantir y Applovin registran alzas de entre 7% y 15%. Al mismo tiempo, Nvidia sube 3,5% y Broadcom avanza 5,4%.
Fuente: xStation
El US100 cambió su sesgo tras la apertura de Wall Street. El movimiento alcista se aceleró y el índice logró romper por encima de la EMA de 100 días (curva morada), un nivel que ha sido reiteradamente un punto clave de soporte para la tendencia alcista en el gráfico. Cuanto más tiempo se mantenga el precio por encima de esta barrera, mayor será la probabilidad de una extensión del movimiento alcista general.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.