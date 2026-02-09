Wall Street extiende las ganancias; el US100 repunta más de 1%

El sentimiento hacia el cierre de la sesión europea y durante la segunda parte de la jornada en Wall Street mejora de forma clara. El contrato del US100 avanza ya más de 1%, mientras que el US500 y el US2000 suben 0,7% y 0,8%, respectivamente.

Las ganancias de hoy están impulsadas principalmente por las grandes compañías tecnológicas. Acciones como Oracle, Palantir y Applovin registran alzas de entre 7% y 15%. Al mismo tiempo, Nvidia sube 3,5% y Broadcom avanza 5,4%.

Fuente: xStation

El US100 cambió su sesgo tras la apertura de Wall Street. El movimiento alcista se aceleró y el índice logró romper por encima de la EMA de 100 días (curva morada), un nivel que ha sido reiteradamente un punto clave de soporte para la tendencia alcista en el gráfico. Cuanto más tiempo se mantenga el precio por encima de esta barrera, mayor será la probabilidad de una extensión del movimiento alcista general.