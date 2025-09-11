Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡
El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...
De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Hoy, Wall Street se caracteriza por un ambiente de expectación y ligera inquietud. Los principales índices cerraron el jueves en nuevos máximos...
Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre Condiciones actuales: 61.2 (previsión 61.3; anterior...
El dólar en Chile comenzó la jornada del jueves con un tono neutro, cotizando en torno a 950 pesos por dólar, con una leve variación...
Nvidia (Nvidia Corp.) estaría reduciendo sus esfuerzos para desarrollar el servicio DGX Cloud, que buscaba competir con Amazon Web Services (AWS)....
Los mercados financieros europeos atraviesan hoy una ola de pesimismo. Los futuros sobre el índice DAX 40 (DE40) retroceden más de un 0,4%,...
Los futuros sobre petróleo (OIL) registran este jueves un alza superior al 2%, impulsados por los riesgos de interrupciones en la oferta derivadas...
La sesión bursátil de hoy en Europa y Estados Unidos no presentará datos macroeconómicos importantes, pero una publicación...
La última batería de indicadores económicos del Reino Unido presenta una imagen mixta que invita a una lectura matizada. Por un lado,...
Bitcoin superó los 115.700 dólares, con una subida de aproximadamente un 1%, mientras que Ethereum se disparó más de un 2,5%,...
Resumen diario de mercados – 11 de septiembre de 2025 La sesión del 11 de septiembre de 2025 estuvo marcada por un fuerte apetito por riesgo...
Bitcoin suma hoy otro 0,5%, superando los 114.000 USD y acercándose a una zona clave en torno a los 115.000 USD. El dólar estadounidense...
