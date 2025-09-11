El precio del petróleo retrocede casi un 2% 📉
Los precios del petróleo caen un 1,8% intradía, pero todavía se encuentran cerca de sus máximos de un mes tras las nuevas sanciones...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El informe del IPP sugiere que los precios al productor en general aumentaron significativamente en julio, lo cual es una clara sorpresa y, en teoría,...
El precio de las acciones de Devon Energy (DVN.US) ha mostrado una tendencia bajista desde mediados de abril de 2024. Sin embargo, si se analiza el gráfico...
Datos del PMI de agosto en Francia PMI de servicios de HCOB Francia: valor real: 49,8; pronóstico: 49,7; valor anterior: 48,5. PMI compuesto...
La agitación en torno a los aranceles de Donald Trump queda relegada a un segundo plano mientras los mercados esperan la decisión del Tribunal...
Los índices bursátiles estadounidenses cayeron durante la sesión del martes, extendiendo su corrección. El Nasdaq 100...
Los futuros de café arábica (COFFEE) en la ICE caen más de un 2%, reanudando el impulso bajista después de que los precios...
En septiembre, el par EUR/USD estuvo bajo presión a la baja, debido a que la inflación en la eurozona resultó ligeramente superior...
Los futuros sobre el índice de volatilidad CBOE (VIX) suben cerca de un 9% hoy, reaccionando a la fuerte caída generalizada de las acciones...
Oro supera los 3.500 USD por onza El oro alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 3.500 dólares por onza, impulsado...
Las acciones de Nestlé experimentaron una jornada marcada por la volatilidad después de confirmarse la destitución de Laurent Freixe...
El panorama económico en Colombia inicia septiembre con señales encontradas. Por un lado, el consumo privado se consolida como motor de crecimiento,...
Apertura negativa para el peso mexicano El peso mexicano abrió septiembre con pérdidas frente al dólar, arrastrado por el deterioro...
Elliott Management impulsa a PepsiCo en bolsa Las acciones de PepsiCo (PEP.US) intentan rebotar hoy, con un alza superior al 3% después de conocerse...
El sentimiento en la bolsa estadounidense se debilita este martes, justo antes de la publicación del informe ISM Manufacturero de agosto. Los inversores...
EE. UU. – Datos macroeconómicos (agosto): ISM Manufacturero PMI: 48,7 (Previsión: 49,0 | Anterior: 48,0) Nuevos pedidos:...
El dólar en Chile se dispara: volatilidad extrema, cobre en caída y la Fed bajo presión El mercado cambiario chileno inició...
La caída de los índices bursátiles se intensifica hoy. El US100 retrocede casi un 2% y pone a prueba la EMA de 50 días, con...
Los futuros de gas natural estadounidense en el Henry Hub (NATGAS) caen más de un 3% hoy, presionados por los altos niveles de producción...
