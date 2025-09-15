🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (29.04.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con sesgo alcista, manteniendo el impulso observado en la sesión anterior, en medio de un entorno...
Mastercard ha lanzado un marco global integral para transacciones con monedas estables, permitiendo a los consumidores gastar y a los comerciantes recibir...
España ha registrado un ligero aumento en la inflación subyacente y en el IPC general intermensual en abril. Por otro lado, el crecimiento...
El calendario macroeconómico de hoy incluye más publicaciones programadas. Conoceremos varios informes de la eurozona, como el PIB de España,...
El Reino Unido y la Unión Europea se preparan para firmar una declaración formal que promueve el "comercio libre y abierto", oponiéndose...
Los mercados retroceden tras el repunte de la semana pasada, con los futuos del S&P 500 cayendo un 0,6% y del Nasdaq 100 bajando un 1,1%, poniendo...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDUSD. Crédit Agricole recomienda tomar una posición...
Bank of America emite una recomendación para el par EURUSD. Bank of America recomienda tomar una posición larga en el par bajo los siguientes...
El índice de actividad empresarial general del sector manufacturero de la Fed de Dallas cayó a -35,8 en abril, frente a -16,3 en marzo. El...
Los mercados estadounidenses abren la semana con alzas moderadas después de que funcionarios de la Casa Blanca anunciaran que muchos socios comerciales...
Las acciones de Domino's Pizza Inc. (DPZ) cayeron un 2,2 % en las operaciones previas a la apertura del lunes, después de que los resultados...
Situación general del mercado: Los mercados reanudan las operaciones tras el fin de semana. Los futuros de los índices europeos cotizan...
El sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas continúa después del fin de semana. Bitcoin registra una alza del 1,10 % hoy hasta...
El tipo de cambio en Chile inició la jornada estable, en línea con el comportamiento del dólar a nivel global, que ha mostrado escasas...
El sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas sigue presente tras el fin de semana. Bitcoin subió un 1,10 % hoy, alcanzando los 94.800...
