Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los estados de ánimo de riesgo se pueden observar en el mercado de divisas con divisas de refugio seguro como el dólar estadounidense, el...
Las acciones en Europa se comercian mixtas DE30 probó el promedio móvil de 200 períodos en el intervalo H4 Delivery...
Petróleo El petróleo continúa la tendencia alcista. Sin embargo, Brent ha alcanzado el primer gran obstáculo en el área...
Las acciones de Intel (NASDAQ: INTC) han tenido problemas durante mucho tiempo, y su cotización no ha tenido una dirección clara desde 2018,...
Bitcoin alcanzó un nuevo máximo anoche cuando probó la marca de $ 63,000. Si bien los alcistas no lograron impulsar el precio por...
Los mercados de valores europeos se abrirán ligeramente al alza Netflix, Johnson & Johnson y Travelers entre los reporteros de...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 se movió un 0,34% y el Nasdaq se movió...
El dólar estadounidense comenzó la sesión de hoy tratando de recuperar algo de terreno frente a los principales pares de divisas,...
Las acciones europeas cierran a la baja ULas acciones estadounidenses redujeron las pérdidas iniciales Bitcoin cotiza cerca de $ 62,000 mientras...
Las acciones de Walt Disney (DIS.US) cayeron más del 3.0% después de que Barclays (BARC.UK) rebajara la calificación de las acciones...
MUFG ha publicado una recomendación en el par de divisas : GBPUSD . El Banco recomienda tomar una posición corta en el par en los siguientes...
Bitcoin alcanzó los 62.000 dólares por primera vez en seis meses durante la sesión de hoy, acercándose a su máximo histórico,...
El mercado de criptomonedas está atrayendo nuevamente la atención de los inversores después de la fuerte liquidación que se...
Las acciones de EE. UU. abren a la baja Billete del Tesoro de EE. UU. a 10 años más alto desde junio Las acciones de Albertsons...
Nuevo análisis de XTB. Netflix publicará sus resultados este martes y los inversores estarán pendientes del número de suscriptores....
Los informes financieros del tercer trimestre de los grandes bancos estadounidenses publicados la semana pasada resultaron ser sólidos, lo que permitió...
Las acciones en Europa cotizan a la baja DE30 se retira del 61,8% de retroceso Siemens confirma planes para separar otra unidad Los...
