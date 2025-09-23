Gráfico del día - NATGAS
La situación en los mercados energéticos es mixta al comienzo de una nueva semana. Mientras que el Brent y el WTI cotizan alrededor de un...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La situación en los mercados energéticos es mixta al comienzo de una nueva semana. Mientras que el Brent y el WTI cotizan alrededor de un...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Datos de producción industrial de EEUU de septiembre Los mercados de...
Los sólidos informes de ganancias del tercer trimestre de los grandes bancos estadounidenses impulsaron la confianza en la segunda mitad de la semana...
Las acciones de Virgin Galactic (SPCE.US) cayeron más del 14.0% durante la sesión del viernes después de que la compañía...
Las acciones asiáticas cotizaron a la baja al comienzo de una nueva semana después de una publicación decepcionante de datos del...
La Oficina de Comercio de EEUU ha publicado hoy un informe en el que se refleja un inesperado crecimiento en las cifras de ventas minoristas (a cierre...
Las acciones estadounidenses abren al alza Ventas minoristas por encima de las expectativas Las acciones de Goldman Sachs (GS.US) suben tras las...
El dato de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan ha caído desde los 72.8 puntos registrados en septiembre a los 71.4 puntos de...
En minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros aquí:
A lo largo de los últimos meses hemos visto cómo distintos países toman posiciones claras respecto al mundo de las criptomonedas....
Los datos de ventas minoristas del mes de septiembre han sido publicados a las 14:30h (GMT+2). El informe ha arrojado mejores cifras de las esperadas,...
EN UNOS MINUTOS damos inicio a una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 se acerca a la resistencia clave cerca de los 15,550 ptos. Las ventas de automóviles...
Bitcoin se recuperó durante la noche y probó la marca de 60.000$ por primera vez desde mediados de abril de 2021. La principal criptomoneda...
Los mercados europeos abren planos Datos de ventas minoristas de EEUU en el centro de atención Goldman Sachs informará...
Los índices estadounidenses subieron ayer y terminaron de cotizar significativamente al alza. El S&P 500 sumó un 1,71%, el Dow Jones...
Sesión europea finalizada más alta Las solicitudes de desempleo en EE. UU. son las más bajas desde marzo de 2020 Los inventarios...
El informe de hoy del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostró una caída mucho mayor de lo esperado en las solicitudes iniciales de desempleo...
Cambio en los inventarios de crudo: 6.088 millones de brk, con un aumento esperado de 0.7 millones de brk y el aumento anterior de 2.346 millones de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor