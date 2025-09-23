SIMULACIÓN AVANZADA DE TRADING con PABLO GIL
En minutos damos inicio a un nuevo seminario avanzado con Pablo Gil. Conéctate con nosotros:
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones estadounidenses abren al alza Las solicitudes semanales de desempleo caen drásticamente respecto a la semana pasada Los...
El índice de referencia alemán extiende sus ganancias el jueves y alcanza un nuevo máximo mensual. H4 El DE30 se encuentra en...
El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo fue de 0,293 millones en la semana que finalizó el 9 de octubre,...
Si bien los precios de la energía ya no aumentan tan rápidamente como lo hicieron recientemente, los precios elevados siguen siendo un problema...
Las acciones chinas cotizan bajo una fuerte presión a la baja desde principios de año. Las autoridades chinas apuntan a una variedad de industrias...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 prueba la línea de tendencia a la baja a corto plazo Suedzucker gana después...
El repunte del mercado del petróleo se detuvo a principios de esta semana. El aumento de la aversión al riesgo ha afectado a los mercados...
Los mercados europeos se abrirán al alza 6 miembros de la Fed para pronunciar discursos Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley...
El IPC de EEUU aumentó un 5,4% interanual, igualando la mayor ganancia anual desde 2008 La inflación subyacente se mantuvo...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,30%, el Nasdaq subió un 0,73%...
El dólar está perdiendo frente a las principales monedas. Fuertes ganancias en metales preciosos Sesión relativamente positiva...
Acabamos de conocer las notas de la última reunión del FOMC. No había nada en ellas que pudiera sorprender a los mercados....
Las acciones de Plug Power (PLUG.US) subieron más del 12.0% durante la sesión de hoy después de una actualización de Morgan...
Credit Suisse ha publicado una recomendación en el par de divisas USDJPY . El Banco recomienda tomar una posición larga en...
Los precios de los metales preciosos continúan subiendo bruscamente a medida que los inversores se apresuran a buscar activos de refugio seguro...
