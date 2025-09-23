💿La plata sube un 3%📈
Los precios de los metales preciosos continúan subiendo bruscamente a medida que los inversores se apresuran a buscar activos de refugio seguro...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
EN UNOS MINUTOS damos inicio a una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
DE30 Comencemos el análisis de hoy con el índice alemán: DAX (DE30). Al observar el intervalo D1, se puede ver que el índice...
El próximo 14 de Octubre hará su debut en bolsa GitLab con el ticker GTLB.US, compañía que ofrece un entorno digital donde...
Las acciones estadounidenses abren mixtas Inflación del IPC de EE. UU. ligeramente por encima de las expectativas Las ganancias de JPMorgan...
En este vídeo os muestro las noticias más candentes en este momento y cómo trasladarlas en potenciales ideas de inversión....
La inflación estadounidense de septiembre, ampliamente esperada, se acaba de publicar y mostró que las presiones inflacionarias sobre la...
El oro cotiza al alza y el dólar estadounidense cae antes de la publicación de los datos de inflación de EEUU los datos del IPC...
GitLab, una empresa de software totalmente remota, debutará en la bolsa de valores Nasdaq este jueves. Las acciones de la empresa estarán...
El precio de BINANCECOIN estaba en una especie de fase de incertidumbre con Binance en la mira de las autoridades del mercado de valores de todo el mundo....
Negociación de los mercados europeos mixto Zona de resistencia probada DE30 en 15.230 ptos SAP impulsa el pronóstico de...
Es probable que el día que tenemos por delante sea grande para el dólar estadounidense, gracias a dos grandes eventos programados para hoy....
Los mercados europeos se abrirán más o menos planos Los datos del IPC de EEUU de septiembre y las actas del FOMC en el...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer ligeramente a la baja. El S&P 500 cayó un 0,24%, el Nasdaq bajó...
Las acciones de CureVac (CVAC.US) cayeron drásticamente durante la sesión de hoy, luego de que la compañía biofarmacéutica...
Hoy, el Fondo Monetario Internacional publicó una nueva perspectiva de crecimiento para el mundo y las economías clave. A continuación...
Las acciones estadounidenses abren ligeramente al alza El FMI rebaja las previsiones de crecimiento mundial Las acciones de Tesla (TSLA.US) suben...
Petróleo: Brent prueba la zona de resistencia clave, justo por debajo de los máximos de 2018: la próxima resistencia se encuentra...
Bitcoin saltó a un nuevo máximo de cinco meses el lunes, extendiendo el repunte de precios de dos semanas. El sentimiento alcista también...
