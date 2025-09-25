Apertura Americana: Wall Street ligeramente al alza después de débil dato de NFP
Las acciones estadounidenses abren ligeramente al alza Informe de las NFP muy por debajo de las expectativas Tesla (TSLA.US) traslada su sede a...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El saldo de los mineros de Ethereum ha crecido al más alto nivel, según los datos de la plataforma de análisis Santiment. El saldo...
La economía estadounidense ha registrado 194.000 nuevos empleos en el mes de septiembre, en comparación con los 235.000 de agosto (por debajo...
El último trimestre del año suele ser bueno para la bolsa desde un punto de vista de estadística histórica. Sin embargo, acabamos...
El informe NFP de septiembre, una publicación macro clave de la semana, verá la luz del día en menos de una hora (14:30h España)....
Los índices de Europa Occidental cotizan a la baja DE30 prueba la marca de 15,250 pts pero no logra superar Aareal Bank se recuperó...
No hay demasiados lanzamientos económicos programados para hoy, pero los que se publicarán ciertamente merecen atención. Es decir,...
Se espera que los mercados europeos abran ligeramente a la baja Informes del mercado laboral de EE. UU. Y Canadá Los mercados...
Los índices estadounidenses continuaron recuperándose ayer de la corrección reciente. El S&P 500 sumó un 0,83%, el Nasdaq...
Estados de ánimo optimistas en el mercado de valores El Senado de EE. UU. llega a un acuerdo temporal sobre el aumento del límite de...
Las acciones de Levi Strauss (LEVI.US) subieron casi más del 9% después de que el minorista de jeans publicara cifras trimestrales mejores...
La cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo disminuyó la semana pasada, lo que indica que el mercado laboral y la economía...
Los futuros del crudo WTI (OIL.WTI) se negociaron ligeramente por encima de los 78,5 dólares el barril el jueves, después de caer más...
En este episodio Joaquin Robles y Pablo Gil hablan sobre las preocupaciones de los inversores de cara a final de año. La retirada de estímulos,...
Las acciones de EE. UU. abren al alza en medio del alivio de un acuerdo temporal para posponer un incumplimiento del gobierno de la deuda de EE. UU. Las...
El gas de trabajo almacenado en las instalaciones de almacenamiento en los Estados Unidos aumentó en 118 mil millones de pies cúbicos en...
El índice de referencia alemán está en modo de recuperación el jueves. D1 El DE30 se recupera y por la tarde rompe el...
