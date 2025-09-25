Última Hora: El USD se fortalece ligeramente después de los optimistas datos de solicitudes
El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo fue de 0,326 millones en la semana que finalizó el 2 de octubre,...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
La #crisis energética esta siendo desde hace meses uno de los problemas más importantes para los inversores y ciudadanos en general. Ayer...
Los mercados globales han visto mucha acción recientemente. El repunte del petróleo y el gas natural ha presionado a las acciones, ya que...
Las actas de la reunión del BCE de septiembre se acaban de publicar, sin embargo, no proporcionaron nueva información. A continuación,...
El precio de las acciones de Merck (MRK.US), la compañía farmacéutica estadounidense conocida principalmente por sus medicamentos...
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 rompe por encima del límite superior de la geometría del mercado y la línea...
El rally en los mercados energéticos ha hecho una pausa, tras los comentarios del presidente ruso ayer. Putin dijo que Rusia está dispuesta...
Los mercados europeos se abrirán al alza El BCE publicará las actas de la última reunión Una pausa en el...
A pesar de una sesión europea más débil, los índices de Wall Street lograron terminar la sesión de ayer en alza....
Renta variable europea bajo presión, DAX alcanza mínimo de 5 meses El líder republicano del Senado, McConnell, puede ofrecer...
Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) lanzaron la sesión de hoy mucho más arriba después de que la compañía...
El sector privado estadounidense agregó más empleos de lo esperado en septiembre. Según el último Informe Nacional de Empleo...
Las acciones estadounidenses abren a la baja Informe de ADP por encima de las expectativas Constellation Brands (STZ.US) las ganancias ajustadas...
Los inventarios de crudo en los EEUU aumentaron en 2.346 millones de barriles en la semana que terminó el 1 de octubre, luego de un aumento...
El presidente Vladimir Putin dijo hoy que Rusia está preparada para estabilizar el mercado energético mundial. Por lo tanto, Rusia tiene...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico estadounidense: Nasdaq-100 (US100). Al observar el intervalo D1,...
