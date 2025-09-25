ROMPIENDO: USD sin cambios después del informe ADP optimista
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EEUU en septiembre se publicó a la 14:15h (España). Se esperaba que los datos mostraran...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El martes persiste el buen humor en el mercado de las criptomonedas. El principal activo digital: Bitcoin superó la resistencia principal en 50.000$,...
Los índices europeos se desploman DE30 prueba mínimos de mayo cerca de 14.800 ptos. Deutsche Telekom se desploma por la...
Los mercados de valores en Europa siguieron los pasos de sus pares asiáticos y cayeron en picado al comienzo de la sesión de contado del...
El rally en el mercado de las criptomonedas parece haber hecho una pausa hoy. Bitcoin, así como las principales altcoins, se están moviendo...
Los mercados europeos abren a la baja Se espera que el informe de ADP muestre más de 400.000 puestos de trabajo DOE en foco después...
Los estados de ánimo en Wall Street mejoraron ayer con el S&P 500 ganando un 1,05%, el Dow Jones añadiendo un 0,92% y el Nasdaq subiendo...
Los índices europeos cierran la sesión con sólidas ganancias Los servicios ISM de EE. UU. superaron las expectativas del mercado El...
Las acciones de Lordstown Motors (RIDE.US) se desplomaron más del 10% durante la sesión de hoy después de que Morgan Stanley (MS.US)...
El par NZDUSD subió ligeramente durante la sesión de hoy y se cotiza alrededor del nivel de $ 0,6970 ya que los inversores se están...
La actividad en el sector de servicios de EE. UU. creció inesperadamente a un ritmo ligeramente más rápido en septiembre, según...
Las acciones estadounidenses abren al alta El PMI de servicios ISM de EE. UU. superó las expectativas Pepsi (PEP.US) registró cifras...
ConocoPhillips ha comprado recientemente los activos de la cuenca Pérmica (EEUU) de Royal Dutch Shell en una operación de calidad que proporcionará...
El PMI de servicios de ISM para EEUU subió a 61,90 en septiembre desde el 61,7 del mes anterior, superando las expectativas de los analistas...
En las últimas semanas, han surgido preocupaciones sobre la crisis energética mundial. Los insuficientes inventarios de materias primas como...
Los inversores se han puesto nerviosos recientemente y no les falta razón. Hay muchos temas sobre la mesa: Evergrande, desaceleración económica...
