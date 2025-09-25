Bitcoin recupera los 50.000$, las criptomonedas registran la séptima semana consecutiva de subidas
El precio de Bitcoin ha experimentado un repunte masivo durante los últimos días de septiembre y principios de octubre, ya que la Fed descartó...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
PETRÓLEO OPEP + decidió mantener su política sobre aumentos de producción La producción de la OPEP + aumentará...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 reacciona una vez más al soporte de 15.000 pts Infineon publicó pronósticos...
La volatilidad en el mercado de metales preciosos se disparó recientemente, proporcionando un viaje salvaje para los comerciantes de oro, especialmente...
Los mercados europeos abren planos ISM de servicios programado para su 16h (España) Se espera que el informe API muestre una...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja con el S&P 500 cayendo un 1,30%, el Dow Jones moviéndose...
Precio del petróleo crudo WTI en máximos desde 2014 Corrección a la baja del dólar estadounidense Acciones globales...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron casi un 3% durante la sesión de hoy después de que la compañía confirmara un nuevo...
Según noticias recientes, Estados Unidos no está satisfecho con la forma en que China está respetando el acuerdo comercial. Aún...
Las acciones estadounidenses abren de manera mixta, US100 cae más del 1% El éxito de la píldora COVID-19 de Merck (MRK.US)...
Parece que la presión inflacionaria está a punto de aumentar. A medida que aumentan los precios de la energía en todo el mundo, la...
De deportista de élite a gestor de patrimonio, nuestro protagonista decidió cambiar los terrenos de juego por la gestión ¿Qué...
JMMC, el comité técnico que opera en la OPEP+, recomienda mantener la política actual de aumentar la producción en 400k bpd...
El precio de Bitcoin no se mantuvo por encima del nivel de $ 49,000 La SEC extiende cuatro fechas límite de ETF de Bitcoin hasta...
Las acciones en Europa cotizan a la baja DE30 encuentra soporte en el área de 15,000 pts Los accionistas de Daimler aprobaron...
Si bien Brent logró alcanzar nuevos máximos posteriores a la pandemia la semana pasada e incluso probó la marca de 80$ por primera...
