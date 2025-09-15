La temporada de resultados está en marcha en Wall Street
Comenzamos la semana con bastante calma. No hay informes macroeconómicos importantes programados para hoy. Sin embargo, más adelante en la...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Al comienzo de la nueva semana, observamos movimientos moderados en los mercados financieros. En el mercado chino, las variaciones de los índices...
Los índices bursátiles estadounidenses subieron durante la sesión de hoy, pero cedieron parte de sus ganancias tras declaraciones...
La desescalada de la guerra comercial ha sido uno de los principales factores detrás de la volatilidad en los mercados esta semana. Aunque las expectativas...
Los precios del oro han caído desde que el metal puso a prueba la zona de los 3.500 dólares. La sesión de hoy marca otro movimiento...
Los inversionistas en Tesla (Tesla.US) recibieron con entusiasmo la noticia de que el presidente Trump ha avanzado en la flexibilización de las...
Las acciones de Intel caen un 6,5% debido a una previsión más débil de lo esperado para el segundo trimestre de 2025, a pesar de haber...
El sentimiento entre los índices bursátiles de EE. UU. está hoy dividido. El US100 lucha por recuperar las ganancias, mientras que...
Índice de Sentimiento de la Universidad de Míchigan (final, abril): 52.2 (Pronóstico: 50.5; Anterior: 50.8) Condiciones...
Danske Research ha emitido una recomendación para el par de divisas USDJPY. La institución recomienda tomar una posición pendiente...
El peso chileno abrió este viernes en 936 por dólar, marcando un leve avance intradía del 0,1%, en una jornada marcada por la ausencia...
Los precios del café han subido a su nivel más alto en un mes, impulsados por el aumento de las preocupaciones respecto a las cosechas en...
El yen japonés se debilitó frente al dólar estadounidense este viernes, con el par USD/JPY subiendo un 0.7%, mientras los datos de...
Las acciones de Alphabet (GOOGL.US), que en la sesión posterior a la sesión bursátil de ayer mostraron un crecimiento del 4%, mantienen...
Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto con una tendencia positiva. El índice de volatilidad VSTOXX bajó un 0,22% hasta 22,18,...
La semana pasada estuvo marcada en gran medida por la disminución de las tensiones de la guerra comercial. Si bien las esperanzas de un acuerdo...
