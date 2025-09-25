BREAKING: Petróelo al alza después de que China ordenó "Asegurar el suministro a toda costa"
Las autoridades chinas emitieron una recomendación a las empresas energéticas para asegurar el suministro de materias primas a toda costa....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la Simulación de Trading a manos de Pablo Gil, aprende análisis técnico uno de...
El precio del oro ha subido casi 40 dólares durante la sesión de hoy y ha superado claramente el nivel de 1.750 dólares y se dirige...
Las acciones estadounidenses abren al alza después de que el Senado llegara a un acuerdo de la financiación del gobierno Datos...
La economía estadounidense avanzó un 6,7% intertrimestral en el segundo trimestre de 2021, ligeramente por encima de las expectativas de...
Los precios de la energía, especialmente los precios del gas natural, se recuperaron enormemente. Si bien podría haberse detectado un retroceso...
La lectura de inflación del IPC de Alemania para septiembre se publicó a la 14:00h (España). La tasa de inflación aumentó...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario de aperutura de mercado americano. Conéctate con nosotros aquí:
El índice de referencia alemán se retira de una zona de precios crucial el jueves después de un fuerte inicio de operaciones. D1 El...
Los mercados europeos borran las ganancias matutinas DE30 no logra superar el 38,2% de retroceso Volkswagen recorta horas de trabajo...
Los índices bursátiles continúan recuperándose de una fuerte liquidación reciente. Una vez que se puede detectar un...
Las criptomonedas capturaron una oferta durante la sesión asiática y lograron lanzar un movimiento de recuperación. Bitcoin volvió...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Datos de inflación de Italia, Alemania y Francia Los mercados europeos...
A pesar de la recuperación de los mercados europeos, los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. S&P...
El USD se fortaleció significativamente frente a las monedas rivales Metales preciosos bajo presión por posible tapering Las...
El oro cayó bruscamente durante la sesión de EE. UU. ya que aumentan las probabilidades de que la Fed comience pronto la retirada de...
A continuación presentamos algunas conclusiones clave del panel de discusión del Foro del BCE de hoy. Los inversores han estado...
Las acciones de Dollar Tree Inc (DLTR.US) suben más del 15% después de que el minorista de descuentos aumentara su autorización de ...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
