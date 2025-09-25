Dollar Tree sube un 15% tras su recompra de acciones
Las acciones de Dollar Tree Inc (DLTR.US) suben más del 15% después de que el minorista de descuentos aumentara su autorización de ...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Las acciones de Dollar Tree Inc (DLTR.US) suben más del 15% después de que el minorista de descuentos aumentara su autorización de ...
US stocks open moderately higher The 10-year Treasury yield eased slightly Eli Lilly (LLY.US) stock price moves higher after analysts upgrade US...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde analizaremos los principales instrumentos. Conéctate con nosotros:
Hoy los inversores recibieron varias declaraciones de los banqueros centrales. En el contexto de la Fed, vale la pena recordar que debido al escándalo...
Los inventarios de crudo en los EEUU Aumentaron en 4.578 millones de barriles en la semana que terminó el 24 de septiembre, luego de una disminución...
El dólar estadounidense continúa fortaleciéndose, incluso a pesar de un ligero retroceso en los rendimientos de los bonos durante...
En 5 minutos damos inicio a un nuevo seminario de apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros aquí:
OIL Comencemos el análisis de hoy con el mercado del petróleo, que experimentó un gran movimiento recientemente. El precio del...
Los mercados de valores europeos cotizan al alza DE30 prueba un 38,2% de retroceso cerca del área de 15,390 pts Covestro espera...
Después de una segunda vuelta, Fumio Kishida ganó la carrera por el liderazgo del Partido Liberal Democrático Japonés. Esto...
Los mercados europeos se abrirán al alza Powell, Lagarde, Kuroda y Bailey en el Foro del BCE Evergrande hoy tiene que pagar un...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer en medio de la creciente preocupación por la inflación y el aumento de los rendimientos....
USD se fortalece Caídas en la bolsa de valores y metales preciosos Corrección en el crudo El rendimiento de los bonos estadounidenses...
Las acciones de Aurora Cannabis (ACB.US) subieron más del 9% a pesar de que la compañía publicó cifras trimestrales mixtas....
La confianza del consumidor estadounidense se debilitó inesperadamente este mes debido a que la propagación de las infecciones por COVID-19...
En unos minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros:
Las acciones estadounidenses abren con grandes caidas a la baja EE. UU., la confianza del consumidor de Conference Board muy por debajo de las expectativas Stock...
Los precios del gas en Europa y Asia son extremadamente altos La crisis energética puede provocar reacciones en todo el mercado global El...
La aversión al riesgo domina los mercados financieros durante la sesión de hoy, provocada inicialmente por la escasez de energía en...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor