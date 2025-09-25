Ultima Hora: GBPUSD rompe por debajo del mínimo de julio
La aversión al riesgo domina los mercados financieros durante la sesión de hoy, provocada inicialmente por la escasez de energía en...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Microsoft cotiza actualmente cerca de máximos históricos, lo que puede ser intimidante o un momento incómodo para tomar una posición...
A pesar de la reciente volatilidad en el mercado causada por la represión de China contra las criptomonedas, parece que los inversores institucionales...
PETRÓLEO Brent prueba $ 80 por zona de barril y alcanza el nivel más alto desde 2018 El WTI cotiza cerca de los máximos locales...
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 cae por debajo de 15,500 pts de soporte Airbus en conversaciones con China para...
El petróleo está en movimiento hoy. El crudo ganó de la noche a la mañana, lo que le permitió al Brent (OIL) probar...
Las acciones en Europa apuntan a una apertura más baja Confianza de la conferencia CB para septiembre Discursos de miembros del...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer mixtas: el S&P 500 y el Nasdaq cayeron, mientras que Russell 2000 y Dow Jones...
El USD comenzó una semana a apreciarse frente a los principales pares de divisas, mientras que las materias primas como el oro también volvieron...
El dólar australiano es el más fuerte entre las principales monedas Sentimiento mixto en el mercado de valores Los precios del gas...
Las acciones de MGM Resorts (MGM.US) subieron casi un 3,0% durante la sesión de hoy después de que la compañía anunciara un...
Credit Agricole ha publicado una recomendación para el par de divisas AUDUSD: El Banco recomienda tomar posiciones largas en el par en los siguientes...
Los precios de NATGAS aumentaron más del 28% a casi $ 5,60 TBMM en septiembre, debido a las preocupaciones sobre las limitaciones de suministro...
Las acciones estadounidenses abren a la baja en su mayoría El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superó momentaneamente...
Los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados en EEUU aumentaron un 1,8% intermensual en agosto, luego de una disminución del 0,1%...
PBoC intensifica la represión de las criptomonedas Twitter permite dar propinas con Bitcoin Los inversores institucionales están...
