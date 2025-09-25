El Dax Alemán hace un intento fallido de superar los 15.700 puntos
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 hace un intento fallido de superar los 15,700 ptos. Es probable que el SPD entre en coalición...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Las elecciones alemanas se celebraron el pasado fin de semana y los resultados apuntan a un cambio de poder en la mayor economía de Europa. Los...
Las acciones de Nike (NKE.US) cayeron un 7% durante la sesión del viernes después de que el gigante de la indumentaria redujera sus previsiones...
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
Los mercados europeos se abrirán al alza Datos de bienes duraderos de EEUU de agosto El gobernador del BoE y el presidente...
Las acciones de Asia iniciaron una nueva semana con estados de ánimo mixtos. S & P / ASX 200 y Kospi subieron, Nikkei cotizó plano...
La reunión de la Fed ya ha quedado atrás, pero los bancos centrales seguirán estando en la cima de la agenda de esta semana, gracias...
Si bien los mercados de valores europeos están retrocediendo ligeramente hoy, las criptomonedas están experimentando otra fuerte caída....
Las elecciones alemanas que se celebrarán este domingo Primeras elecciones federales en la era posterior a Merkel El SPD lidera...
Si bien la reunión del FOMC de esta semana fue bastante agresiva, no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado. La Fed dio la...
Los índices europeos se abrirán ligeramente a la baja Número de miembros de la Fed listos para hablar Índice...
A pesar de los ánimos optimistas observados ayer en Wall Street, la sesión asiática de hoy fue mixta. Nikkei ganó, Kospi...
Las acciones en Europa y EE. UU. extienden su movimiento alcista China pide a los gobiernos locales que se preparen para el colapso de Evergrande Decisiones...
SEB Research ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDCHF. La división de Research del Grupo SEB recomienda tomar una posición...
Los inversores recibieron un nuevo conjunto de datos. Los PMI flash de septiembre de Europa y EE. UU. sugirieron que la recuperación económica...
Los índices Flash (preliminares) PMI de septiembre de Estados Unidos se publicaron a las 15:45h (España). Los índices PMI de Europa...
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
