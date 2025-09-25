APERTURA DE MERCADO AMERICANO
YA ESTAMOS POR COMENZAR una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros aquí:
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El Banco Central de la República de Turquía anunció su última decisión de política monetaria a las 12:00 pm BST....
La publicación de los índices PMI flash de septiembre es uno de los eventos clave del día en Europa. Ya se han publicado lecturas...
El par USDCAD rompió por encima de la zona de resistencia de 1.2830 el lunes, pero los alcistas no pudieron mantener estas ganancias. La FED más...
Los mercados europeos abren a la baja Decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra Publicaciones de PMI de Alemania,...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 1,0%, el Dow Jones añadió...
Los índices europeos extendieron las ganancias de ayer Los funcionarios de la Fed creen que la reducción "pronto podría...
La conferencia de prensa del presidente de la FED, Jerome Powell, se acerca a su fin. Aquí están las conclusiones clave de la declaración...
Como era de esperar, la Fed no hizo cambios en su política y no comenzó el tapering. En la declaración, sin embargo, tenemos una indicación...
La Reserva Federal dejó la tasa de interés de fondos federales en 0-0,25% y la compra de bonos a un ritmo mensual en $ 120 mil millones....
Las últimas noticias de Asia Markets indican que podemos esperar algún tipo de ayuda para Evergrande. En realidad se trata de una adquisición...
Las acciones de FedEx (FDX.US) se desplomaron más del 8% durante la sesión de hoy después de que la empresa de transporte publicara...
Credit Suisse ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDNZD . El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Los inventarios de crudo en los EEUU cayeron en 3.481 millones de barriles en la semana que terminó el 17 de septiembre, luego de una disminución...
Las acciones estadounidenses abren al alza FOMC anuncia decisión sobre las tarifas Las acciones de General Mills (GIS.US) aumentan...
Se esperaba que la decisión del FOMC fuera un evento clave de la semana. Sin embargo, la liquidación que llegó a los mercados a principios...
