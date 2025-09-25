¿Qué esperamos de la Fed esta noche ❓
Se esperaba que la decisión del FOMC fuera un evento clave de la semana. Sin embargo, la liquidación que llegó a los mercados a principios...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Hay dos noticias que probablemente decidirán la dirección de los mercados financieros para las próximas semanas y meses: la reunión...
Las acciones europeas cotizan al alza DE30 supera el límite superior de la geometría del mercado Lufthansa dice que las...
La decisión del Banco de Japón esta mañana resultó no ser un evento en los mercados. No debería ser una sorpresa, ya...
Los mercados europeos se abrirán al alza FOMC publicará su decisión sobre tipos Los mercados bursátiles...
La situación en el mercado es bastante tranquila. Los inversores parecen mirar más allá de la situación de Evergrande y...
Las acciones europeas se recuperan Las acciones estadounidenses subieron ligeramente en una sesión volátil Los precios de los metales...
Las acciones de Uber (UBER.US) subieron casi un 10% durante la sesión de hoy después de que la compañía dijera que podría...
Se pueden observar estados de ánimo positivos en Europa, donde los índices del viejo continente avanzaron más del 1%, sin embargo,...
El economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, habló sobre la posible acción de China con respecto a Evergrande. En su opinión, las...
Las acciones estadounidenses abren al alza Uber (UBER.US) revisa al alza su perspectiva Acciones de Big Lots (BIG.US) bajo presión...
Ayer, el precio del oro bajó a alrededor de 1.742$ la onza, el nivel más bajo desde el 12 de agosto. Durante la sesión de hoy los...
Petróleo A pesar de un repunte en los casos de la nueva variante del coronavirus Delta, la demanda mundial de petróleo cayó...
El precio de Bitcoin se ha recuperado a 43.000$ desde el mínimo de 1-1 / 2 meses de 40.200$ alcanzado hoy temprano con la esperanza de que se contengan...
El paquete de datos del mercado de la vivienda de EEUU se publicó a la 14:30h (España) de hoy. Los inicios de viviendas para agosto...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 salta 300 puntos por debajo del mínimo del lunes Lufthansa se manifiesta en la reapertura...
Cuando se trata de empresas no rentables, la orientación (guía) y el ARR (Annual Recurring Revenue o Ingresos anuales recurrentes) son más...
