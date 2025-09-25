Revisión semanal con Darío García
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Las acciones estadounidenses abren a la baja La confianza del consumidor de la UM aumenta menos de lo esperado Las acciones de Invesco (IVZ.US)...
DAX se someterá a un cambio de imagen masivo Nuevos criterios de inclusión en el índice Expansión a un...
Los mercados europeos operan principalmente de forma lateral esta semana, ya que los inversores buscan un detonante para el próximo gran movimiento....
Las acciones en Europa abren al alza Datos de la Universidad de Michigan Cuádruple hora bruja en EEUU Los mercados de futuros...
Las acciones cotizaron de forma mixta durante la noche, ya que los inversores estaban sopesando el riesgo relacionado con las empresas inmobiliarias...
Los metales preciosos se negociaron ayer bajo una fuerte presión de venta. Por la tarde, el oro cayó más de un 2% y el precio se acerca...
Rebote de los índices europeos Los datos macro de EE. UU. respaldan el dólar El Oro y la Plata caen Los índices europeos...
Las acciones de Beyond Meat (BYND.US) cayeron más de un 5% durante la sesión de hoy después de que Piper Sandler rebajara las acciones...
Las ventas minoristas en los EE. UU. aumentaron inesperadamente al 0,7% intermensual en agosto, luego de una caída revisada a la baja del 1,8% en...
Sigue ahora EN DIRECTO la primera sesión del ciclo especial de seminarios sobre la inversión en Oro con Pablo Gil. ¿Qué...
CONÉCTATE AHORA al primer seminario del ciclo especial con Pablo Gil. Ingresa aquí:
Sentimiento negativo en Wall Street Las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron inesperadamente en agosto Las acciones de Las Vegas Sands (LVS.US)...
Apple (AAPL.US) dio a conocer sus nuevos productos durante su "Keynote" el martes, incluido el nuevo iPhone 13. Como suele ser el caso,...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. De agosto se publicaron a la 1:30 pm BST. El informe resultó ser mejor de lo esperado y provocó...
ESTAMOS EN VIVO con nuestro seminario de apertura de mercados americanos. Conéctate aquí:
Hoy a la 14:30 hora española se darán a conocer los datos de ventas minoristas de EEUU de agosto. Este es el último informe importante...
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 probó el promedio móvil de 50 horas cerca de 15,700 pts Wacker Chemie (WCH.DE)...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
