Gráfico del día - NZDUSD
El informe del PIB del segundo trimestre de Nueva Zelanda resultó ser una gran sorpresa positiva. El mercado esperaba que la economía de...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Se espera que los mercados europeos abran mixtos Informe de ventas minoristas de EE. UU. De agosto a la 1:30 pm BST Discurso del presidente...
Las acciones en Asia cotizaron en su mayoría a la baja, pero no hubo noticias importantes que justificaran el movimiento. El australiano S &...
Los índices europeos terminaron la sesión en rojo Los precios del petróleo subieron un 3%, después de que los datos de...
Las acciones de Apple cayeron más del 1% ayer después de que el gigante tecnológico presentara el último modelo de teléfono...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDNZD . El Banco recomienda tomar una posición larga en el par en...
ESTAMOS EN VIVO con el seminario de Pablo Gil. Conéctate aquí:
Los inventarios de crudo en los EE.UU. cayeron en -6.422 millones de barriles en la semana que terminó el 10 de septiembre, luego de una disminución...
Las acciones estadounidenses abren sin nigún tipo de cambio El crecimiento de la producción industrial de EE. UU. se desaceleró...
La producción industrial total en los EE. UU. aumentó un 0,4% en agosto, disminuyendo desde el crecimiento del 0,9% en julio y sin el consenso...
El IPC de Canadá se elevó a 4,1% en agosto desde 3,7% en julio y en comparación con las previsiones del mercado de 3,9%, con...
Las acciones en Europa se comercializan mixtas El DE30 opera entre promedios móviles de 50 y 200 horas Brenntag impulsa las...
AHORA conéctate con nosotros para el seminario en vivo de la apertura de mercado americano. Ingresa aquí:
Ayer el dato de inflación subyacente bajo hasta el 4% desde el 4.3%, lo que podría dar un respiro a la FED en cuanto a la necesidad de comenzar...
La libra esterlina es la divisa del G10 con mejor rendimiento en la actualidad. El GBP subie frente a la mayoría de sus pares tras la publicación...
Si bien las acciones de Europa y Estados Unidos lograron recuperarse algo de las caídas de la semana pasada, los índices de China continúan...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja Se espera que el informe del DoE muestre una caída en los inventarios...
Las acciones en Asia cotizan a la baja tras la publicación de datos decepcionantes de China. Kospi es uno de los pocos índices de la región...
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó hoy que su índice de precios al consumidor cayó levemente al 5.3% interanual...
