MACRO: la inflación en EE. UU. se mantiene cerca de máximos de 13 años
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó hoy que su índice de precios al consumidor cayó levemente al 5.3% interanual...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó hoy que su índice de precios al consumidor cayó levemente al 5.3% interanual...
Plug Power (PLUG.US) - Compañía estadounidense de celdas de hidrógeno, gana más del 5% durante la sesión de Wall Street...
En 5 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate aquí:
La tasa de inflación de EE. UU. Se desacelera al 5.3%, en línea con las expectativas Las acciones de Oracle (ORCL.US) cayeron...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El IPC estadounidense de agosto, esperado por el mercado, acaba de ser publicado. Los datos coincidieron con las expectativas, ya que la inflación...
¡YA ESTAMOS EN VIVO! Comience su día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Conéctate aquí:
El EURUSD no logró romper por encima de una resistencia clave marcada con la línea de tendencia bajista, pero se mantiene en la vecindad...
Netflix es un gran ejemplo de acción de crecimiento, combinando el potencial de capitalización a largo plazo con una excelente flexibilidad...
Petróleo WTI rompe por encima de la resistencia clave, allanando el camino para una prueba de la marca de $ 72.50 Bank of America espera...
Ciclo especial de seminarios - Dos buenas razones para invertir en Oro El ORO ha sido por años el instrumento estrella de...
Comercio de los mercados europeos mixto DE30 se recupera de la inmersión matutina Siemens Healthineers lanzará nuevos...
El oro recibió un golpe la semana pasada y retrocedió desde el área marcada con un retroceso del 38.2% (área de 1.825$) al...
Los mercados europeos abren planos Datos del IPC de EE. UU. De agosto a la 1:30 p. M. BST De acuerdo con la situación actual...
Las acciones de Asia cotizan al alza hoy en un intento de ponerse al día con las ganancias obtenidas durante la sesión europea y estadounidense...
Las acciones europeas suben por primera vez en cinco sesiones Dow Jones y el S&P 500 intentan recuperarse de las pérdidas de la semana...
Las acciones de Alibaba (BABA.US) cayeron drásticamente durante la sesión de hoy después de que Financial Times informara que las...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros:
En las últimas sesiones, se ha visto al USD revalorizarse frente a las principales divisas, víendose marcada la sesión de hoy marcada...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor