Las ventas minoristas en el Reino Unido son mayores de lo esperado
Las ventas minoristas en el Reino Unido han sorprendido positivamente al mercado, mostrando un aumento del 0,4% intermensual en marzo, superando las expectativas...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El calendario económico de hoy incluye los datos de ventas minoristas del Reino Unido y las lecturas de la confianza del consumidor en Michigan,...
Los mercados se vieron impulsados por los excelentes resultados del primer trimestre de Alphabet, que mostraron 90.230 millones de dólares en...
Los mercados se recuperan ante la perspectiva de recortes de tasas de la Fed en medio de preocupaciones por los aranceles, con el S&P...
Alphabet publicará hoy su informe de resultados del primer trimestre de 2025, después del cierre del mercado. Será el segundo...
El par USDCLP se mantiene en torno a los 938 pesos por dólar, operando de manera estable pero dentro de una estructura bajista clara. Desde el máximo...
El precio del token TRUMP se desploma con fuerza después de que la euforia de los inversores por el anuncio de Donald Trump —según...
Las acciones de Chipotle Mexican Grill Inc. se mantuvieron estables este jueves después de que la cadena de restaurantes informales redujera...
Los miembros de la Reserva Federal, Christopher Waller y Kevin Hammack, compartieron hoy sus perspectivas sobre la economía estadounidense y la...
Estados Unidos – Pedidos de bienes duraderos (marzo): Pedidos totales: 9,2 % m/m; previsión: 2,1 % m/m; anterior: 0,9 % m/m Pedidos...
Las acciones de Procter & Gamble (Procter & Gamble) se vieron presionadas tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre, ya...
PepsiCo (PepsiCo) reportó resultados del primer trimestre que no cumplieron con las estimaciones promedio de los analistas. La compañía...
Las acciones de Procter & Gamble Co. (Procter & Gamble) cayeron un 2 % el jueves, luego de que el gigante de productos de consumo recortara su...
El dólar vuelve a estar bajo presión tras una serie de declaraciones ambiguas por parte de la Casa Blanca sobre las negociaciones comerciales...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados enfrentan sesión de contrastes: mejora la confianza empresarial en...
El peso chileno inició la jornada de este jueves en torno a los 940 pesos por dólar, mostrando ligera estabilidad frente al dólar...
La narrativa de la Casa Blanca respecto a los aranceles sigue desempeñando un papel central en el sentimiento del mercado, pero hoy también...
