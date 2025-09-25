APERTURA AMERICANA: Wall Street intenta recuperarse de una racha de pérdidas
Las acciones estadounidenses se recuperan Las acciones de Nike (NKE.US) cayeron después de la reducción de los analistas Las...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDUSD. La entidad recomienda tomar posición larga en el par...
Tanto Litecoin como otras criptomonedas se han disparado tras un sospechoso anuncio en prensa a cargo de GlobeNewshire, el cual indicaba una alianza con...
Las "ballenas" continúan acumulando BTC Las transacciones y globalización del ETH, en el punto de mira El interés...
El DE30, al igual que otros índices europeos, registra beneficios al inicio de la nueva semana. Tanto las sesiones asiática como europea...
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 prueba la resistencia en un área de 15,700 pts Daimler y BMW mantendrán...
El par EURCHF retrocedió notablemente en la jornada del pasado jueves, tras chocar contra la línea de tendencia bajista. Este movimiento...
Los índices europeos arrancan al alza Datos de ventas minoristas e IPC esta semana Adicionalmente, IPC de Canadá...
La renta variable asiática cotiza a la baja, lastrada por el sector tecnológico. El sentimiento de mercado se ha visto deteriorado...
Las acciones, así como otros tipos de activos de riesgo, se vieron afectados esta semana. La situación mejoró ligeramente al final...
Los mercados del petróleo están disfrutando de un buen día de negociación después de varias sesiones difíciles....
Las acciones en Europa cotizan ligeramente al alza DE30 probó un retroceso del 50% de la caída de esta semana Airbus...
Hoy se publicaron dos informes macroeconómicos de América del Norte a la 1:30 pm BST. La inflación del IPP de Estados Unidos para...
Nuevo análsis de XTB. En este breve video, analizamos los componentes del sector Telecomunicaciones, Constructoras e Industria en el Ibex35. Valoramos...
