Gráfico del día - US100
Aunque Joe Biden y Xi Jinping mantuvieron una discusión general sobre una amplia gama de temas y la llamada telefónica no tenía la...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Aunque Joe Biden y Xi Jinping mantuvieron una discusión general sobre una amplia gama de temas y la llamada telefónica no tenía la...
Los futuros europeos cotizan ligeramente al alza después de la llamada telefónica de Biden-Xi Datos de empleo canadienses,...
La renta variable europea arranca tímidamente al alza DHoy, datos de empleo en EEUU y Canadá Las compañías...
El sentimiento mejoró durante la sesión asiática después de que se conociera que Joe Biden y Xi Jinping mantuvieron una...
Lululemon Athletica (LULU.US) está aumentando más del 12% durante la sesión de negociación de ayer en EE. UU. El minorista...
OIL.WTI El precio del petróleo WTI sigue limitado por la línea de tendencia a la baja (la tendencia comenzó a principios de...
Los mercados de valores de EE. UU. abren planos Datos optimistas sobre solicitudes de desempleo GameStop cayó después...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la Simulación de Trading a manos de Pablo Gil, aprende análisis técnico uno de...
El Departamento de Energía de EE. UU. Publicó los últimos datos de inventarios de petróleo. Conclusiones clave del informe: Inventarios...
En 10 minutos damos inicio a nuevo seminario con Pablo Gil donde nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que...
La rueda de prensa con el presidente del BCE, Lagarde, acaba de finalizar. A continuación, presentamos algunas conclusiones clave: Fase de...
El petróleo experimentó una caída bastante pronunciada poco después de la 1:00 pm BST. La medida fue provocada por noticias...
En 5 minutos damos inicio a una nueva apertura de mercados americanos. Conéctate en el siguiente video:
El Banco Central Europeo acaba de anunciar su decisión. Obviamente, los tipos de interés se mantuvieron sin cambios; no hay ninguna sorpresa...
Hoy tiene lugar una nueva reunión del BCE y se actualizarán las proyecciones económicas tanto en términos de crecimiento como...
Los mercados de valores europeos cotizan a la baja DE30 detiene el declive cerca del área de 15,500 pts Merck impulsa las...
El anuncio de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo a las 12:45 pm BST es un evento clave del día. La presidenta...
La corrección al alza de OIL.WTI se detuvo en la línea de tendencia bajista la semana pasada. El precio retrocedió más tarde,...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. La compañía recomienda tomar una posición corta...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor