Acciones de crecimiento: Upstart
Investing in Upstart also involves investing in the belief or certainty that AI can be more effective in the loan decision-making process than current...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Investing in Upstart also involves investing in the belief or certainty that AI can be more effective in the loan decision-making process than current...
La mayoría de las acciones estadounidenses empiezan la sesión a la baja Goldman Sachs rebajó las perspectivas de crecimiento...
A medida que la temporada de resultados de Wall Street para el segundo trimestre de 2021 está llegando a su fin, los inversores ya tienen acceso...
Nuevo análsis de XTB. En este breve video, analizamos los componentes del sector farca, inmobiliario y retail en el Ibex35. Valoramos soportes y...
En 5 minutos iniciamos una nueva apertura de mercados americanos en nuestro canal de Youtube EN VIVO. Conéctate en el siguiente video:
Las acciones en Europa cotizan a la baja DE30 cae por debajo de 15.900 y prueba un retroceso del 61,8% Deutsche Telekom acordó...
La Bolsa china ha experimentado una caída muy importante durante los últimos meses a raíz de la presión del Gobierno y regulador...
El Banco de la Reserva de Australia anunció hoy una decisión de política monetaria. Los tipos de interés se mantuvieron sin...
El aluminio se cotiza al nivel más alto desde 2011 tras un golpe militar en Guinea. Los militares tomaron el control del país de África...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Los mercados de valores europeos se abrirán ligeramente a la baja Comerciantes estadounidenses y canadienses regresan de vacaciones Índice...
El comercio de futuros de EE. UU. cambio poco en comparación con los precios de cierre del viernes. Los operadores de EE. UU. regresan a los...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate en el siguiente link:
Nomura emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. La compañía recomienda tomar una posición larga en...
Goldman Sachs emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Esta semana comienza relativamente tranquila debido al festivo en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la semana pasada estuvo marcada por...
Bitcoin se convertirá en moneda de curso legal en el Salvador el martes Bitcoin superó el nivel psicológico de 50k Las...
En 5 minutos iniciamos una nueva apertura de mercados en XTB Latam. Conéctate en el siguiente video:
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor