El Dax Alemán prueba la zona de los 15.900 puntos
Las acciones europeas cotizan al alza DE30 salta por encima del 50% de retroceso de la caída de la semana pasada Se anuncian...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Se pueden observar estados de ánimo optimistas en el mercado de las criptomonedas al comienzo de una nueva semana. Las monedas ganaron durante la...
El PMI no manufacturero de ISM para el mes de agosto cayó a 61,7 desde 64,1 hace un mes. Sin embargo, el resultado estuvo ligeramente por encima...
El informe de las NFP de agosto y la reunión de la OPEP + han quedado atrás y ahora los mercados centran su atención en la cantidad...
DocuSign (DOCU.US) ganó aproximadamente un 6% durante la sesión del viernes en EE. UU. después de que la compañía obtuviera...
Los índices europeos se abrirán ligeramente al alza Vacaciones en Estados Unidos y Canadá Los futuros de índices...
Título feo número de nóminas no agrícolas El crecimiento salarial se aceleró en agosto El informe...
Las acciones de Asia se negocian de forma mixta al comienzo de una nueva semana. S & P / ASX 200 y Kospi caen mientras que el Nikkei y los índices...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil donde hacemos un repaso de la semana en 60 minutos. Conéctate con nosotros:
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario con toda la actualidad de los mercados financieros. Conéctate en el siguiente video:
Se acaba de publicar el informe de NFP de agosto. Los datos tan esperados sorprendieron a la baja, ya que el número de nóminas no agrícolas...
Hoy, 03-09-2021 se publican datos de empleo. Teniendo en cuenta que el presidente de la FED, J. Powell, centró su discurso el mes pasado en Jackson...
El dólar estadounidense cotiza a la baja frente a la mayoría de las otras monedas importantes antes de la publicación de datos clave...
Las acciones en Europa cotizan a la baja DE30 prueba el límite superior del patrón de triángulo en 15,850 pts Delivery...
La dimisión del primer ministro japonés Suga fue bastante inesperada. De hecho, era un político impopular y a menudo se le criticaba...
Los índices europeos se abrirán planos Informe de NFP de agosto a la 1:30 p. M. BST PMI de servicios finales de Europa y...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,28%, el Dow Jones un 0,37% y el...
Ayer, el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta mostró mejores perspectivas de crecimiento en el tercer trimestre: el pronóstico aumentó...
Las acciones de Chewy (CHWY.US) cayeron más del 10.0% durante la sesión de hoy, luego de que el minorista de artículos para mascotas...
