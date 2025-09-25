SIMULACIÓN AVANZADA DE TRADING
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate en el siguiente link:
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El petróleo WTI está ganando casi un 2,5%, mientras que el petróleo Brent está ganando más de un 2,0% durante la sesión...
El S&P 500 alcanzó un nuevo récord histórico Las solicitudes de desempleo en EE. UU. cayeron por debajo de lo esperado Hormel...
Expectativas relativamente altas antes de la PFN de agosto Powell se está tomando su tiempo, pero no descarta la puesta a punto este...
Los datos de solicitudes de desempleo de Estados Unidos de la semana anterior se publicaron a la 1:30 pm BST. El informe mostró datos más...
Alibaba (BABA.US) es el gigante chino de Internet con presencia en los sectores de comercio electrónico, nube, motores de búsqueda y pagos,...
La OPEP ha decidido seguir con sus planes de incrementar la producción de petróleo durante los próximos meses pese a los síntomas...
Se pueden observar estados de ánimo optimistas en el mercado de las criptomonedas durante la sesión de hoy. Ayer, el precio de Ethereum subió...
Los mercados europeos cotizan ligeramente al alza DE30 rebota en la línea de tendencia ascendente BMW utilizará más...
A pesar del mal dato de empleo de ADP, los principales índices estadounidenses como el S&P 500 (US500) o el Nasdaq-100 (US100) lograron finalizar...
Los mercados de valores europeos se abrirán a la baja Solicitudes de desempleo en EE. UU. Y datos de productividad del segundo trimestre Balanza...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,03%, el Nasdaq subió un 0,33%...
Informe de ADP muy por debajo de las expectativas Nasdaq alcanza nuevo record AUD la más fuerte entre los majors OPEP + continúa...
Las acciones de Ambarella (AMBA.US) subieron más del 23% después de que el fabricante de chips para automóviles y cámaras,...
ANZ ha publicado una recomendación en el par de divisas GBPAUD . El Banco recomienda tomar una posición pendiente corta en el par en los...
Las empresas estadounidenses crearon muchos menos puestos de trabajo de lo esperado en agosto, ya que, según algunos analistas, la propagación...
Nasdaq alcanza su máximo histórico Informe de ADP decepcionante Acciones de CrowdStrike (CRWD.US) bajo presión a pesar de los...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 7.169 millones de barriles en la semana que terminó el 27 de agosto, luego de una disminución...
