Ultima Hora: ISM manufacturero de EE. UU. por encima de las expectativas
El PMI manufacturero de ISM de EE. UU. Saltó a 59,9 en agosto desde 59,5 en el mes anterior, superando las expectativas de los analistas de 58,5....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El PMI manufacturero de ISM de EE. UU. Saltó a 59,9 en agosto desde 59,5 en el mes anterior, superando las expectativas de los analistas de 58,5....
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EE. UU. En agosto se publicó a la 1:15 pm BST. Se esperaba que los datos mostraran un aumento...
El dólar borró las ganancias matutinas y actualmente está perdiendo frente a la mayoría de las monedas. El par EURUSD rompió...
US500 Comencemos el análisis de hoy con el índice de gran capitalización de EE. UU.: S & P500 (US500). Al observar el intervalo...
Todo el sector del lujo colapsó hace dos semanas y, por una buena razón, la demanda china es una preocupación y el sector depende...
Los mercados bursátiles europeos borran parte de las ganancias DE30 cae por debajo de 15.900 pts después de una prueba fallida...
La llegada del huracán Ida a la costa del Golfo de EE. UU. durante el fin de semana provocó un aumento de la volatilidad en el mercado del...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una mayor apertura Se espera que el informe de ADP muestre un aumento de 615.000...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,13%, el Dow Jones bajó un 0,11% y...
Inflación en la Eurozona por encima de las expectativas La confianza del consumidor en EE. UU. cayó drásticamente Los índices...
Las acciones de Zoom Video (ZM.US) se desploman un 16% tras la publicación de los resultados trimestrales. La empresa de videoconferencia informó...
El Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor cayó a 113,8 en agosto, un mínimo de seis meses desde...
El precio de Ethereum logró superar la resistencia principal durante la sesión de hoy entre el creciente interés de los inversores...
Datos macroeconómicos débiles de EE. UU. Las acciones de Zoom (ZM.US) caen ante las débiles previsiones de crecimiento Acciones...
La tasa de crecimiento de los usuarios de Facebook se está desacelerando, pero esto está más que compensado por el crecimiento...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. disminuyó a 113,8 en agosto desde el 129,1 del mes anterior y muy por...
El crecimiento anualizado del PIB en Canadá disminuyó a -1,10% en el segundo trimestre de 2021 desde 5,50% en el primer trimestre de 2021....
La sesión de hoy en Europa comenzó con un ánimo positivo, pero la situación cambió significativamente por la tarde....
Petróleo Los precios del petróleo aumentaron tras la llegada del huracán Ida a la costa del Golfo de Estados Unidos. Se han...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor