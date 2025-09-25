Tres mercados a seguir la semana que viene
El simposio económico de la Fed en Jackson Hole terminará después del fin de semana y la atención de los mercados volverá...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Los índices bursátiles estadounidenses subieron después del tan esperado discurso de Powell cuando el presidente de la Fed pronunció...
El viernes se publicó el tan esperado texto del discurso de Powell. En el momento de la publicación, el presidente de la Fed dió los...
El dólar estadounidense ganó significativamente en los últimos minutos después de los comentarios de Mester. La presidenta...
El USD retrocede ligeramente, el oro gana mientras que los futuros de EE. UU. No cotizan en ninguna parte: este es el estado del mercado antes del primer...
El índice de precios PCE base de EE. UU., El indicador de inflación favorito de la Fed, acaba de ser publicado. La impresión de julio...
Cotización de los mercados europeos mixto DE30 prueba resistencia a 15,800 pts Vonovia prevé una oferta de bonos corporativos...
Estimado Cliente: Recientemente hemos sido testigos de cómo el rally que ha vivido el mercado de las criptomonedas se ha acelerado, con el Ethereum...
TNOTE inició la sesión de hoy con una gran brecha de precios bajista. TNOTE cayó por debajo de un mínimo local desde mediados...
Las acciones europeas se preparan para una apertura de sesión más o menos plana hoy Powell hablará en la reunión...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,58%, el Dow Jones bajó un 0,54% y...
Los índices bursátiles cayeron antes del simposio de Jackson Hole Crecimiento del PIB de EE. UU. ligeramente por debajo de las expectativas....
Zoom Video Communications (ZM.US) lanzó la sesión de hoy al alza después de que Morgan Stanley elevara las acciones de la compañía. Los...
Actualmente estamos observando un retroceso bastante fuerte en Wall Street. El S&P 500 cotiza en su nivel más bajo desde el 23 de agosto y por...
Las criptomonedas comenzaron esta semana con tono positivo y las principales monedas (majors) intentaron extender el reciente repunte. Bitcoin pudo superar...
Las acciones estadounidenses cotizan de manera plana Crecimiento del PIB de EE. UU. ligeramente por debajo de las expectativas. Aumento de las solicitudes...
El mercado actualmente se centra en varios factores que están más o menos relacionados entre sí. La situación podría...
La economía estadounidense avanzó un 6,6% anualizado en el segundo trimestre, luego de una expansión de 6,4% en el período...
El índice de referencia alemán encuentra soporte a corto plazo en el retroceso de Fibonacci del 61,8%. Gráfico D1 El DE30 puede...
