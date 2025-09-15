Resumen Matutino (24.04.2025)
Mercados estadounidenses Wall Street cerró al alza el miércoles, impulsado por señales de desescalada en la guerra comercial entre...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones de ServiceNow (NOW.US) han subido un 10 % en la sesión previa a la apertura del mercado, tras el informe de resultados del primer trimestre...
Las acciones de Kering (KER.FR), responsable de marcas como Gucci e Yves Saint Laurent, han caído un 5% hoy tras los resultados del primer trimestre,...
El tipo de cambio en Chile inició la jornada con una tendencia bajista, reflejando un entorno internacional más favorable para las monedas...
El S&P 500 sube cerca del 2%, mientras que el US100 avanza un 3%, justo unas horas antes del cierre de la sesión en Wall Street. El DAX...
Más tarde hoy, tras el cierre de Wall Street, la veterana empresa tecnológica estadounidense IBM publicará sus resultados financieros...
Bessent evitó comentar sobre el artículo del Wall Street Journal relativo a una posible reducción de aranceles a China, aunque señaló...
El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con una tendencia bajista, influenciado por un entorno internacional más favorable que ha impulsado...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Buenos resultados de Boeing y Powell se queda. Desde el cierre de mercado hasta la apertura...
El precio del oro ha superado los 3.500 dólares por onza, desatando una oleada de titulares y alertas en los mercados globales. Los gráficos...
Las reservas de petróleo aumentaron en 0,244 millones de barriles, frente a las expectativas de un aumento de 1,55 millones de barriles, y por debajo...
Varios miembros de la OPEP+ quieren que el grupo apruebe otro aumento acelerado de la producción de petróleo para junio, en la reunión...
The Wall Street Journal confirma los informes previos y declaraciones de Donald Trump y del Secretario del Tesoro Scott Bessent sobre la desescalada del...
Estados Unidos – Datos de PMI de abril: PMI manufacturero S&P Global (preliminar): 50.7 (estimado: 49.0; anterior: 50.2) PMI...
Los mercados estadounidenses inician la sesión de contado del miércoles con muy buen ánimo. Cinco minutos después de la apertura...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. Recomendación: Entrada: 1.1350 Take Profit...
