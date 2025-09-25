Gráfico del día - GBPJPY
GBPJPY cotizó en un movimiento a la baja desde finales de mayo de 2021. Sin embargo, el movimiento a la baja se detuvo en la zona de soporte de...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
GBPJPY cotizó en un movimiento a la baja desde finales de mayo de 2021. Sin embargo, el movimiento a la baja se detuvo en la zona de soporte de...
Los mercados europeos se preparan para una apertura plana Índice IFO alemán y datos de pedidos de bienes duraderos de EE....
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza y alcanzaron nuevos máximos históricos. S&P 500 ganó...
El dólar de Nueva Zelanda es el más fuerte entre las principales monedas El petróleo crudo sigue subiendo Sentimiento mixto...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación en el par de divisas EURCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta pendiente...
Las acciones de Best Buy (BBY.US) subieron más del 9,0% durante la sesión de hoy después de que el minorista de productos electrónicos...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario online junto a un trader profesional. Conéctate con nosotros:
Compañía Veeva Systems (VEEV.US) es la solución SaaS (Software as a Service) empresarial de referencia en la industria de las ciencias...
Los índices estadounidenses amplían las ganancias NASDAQ 100 alcanzó un nuevo récord histórico Las acciones de...
Ambos índices de referencia de petróleo están ganando ca. 1,5% hoy, aunque en algún momento el crudo subió un 2%. Los...
Oro El precio del oro ganó más de $ 100 por onza durante las últimas 2 semanas y superó la marca de $ 1,800, así...
Cotización del mercado europeo mixto DE30 vuelve a probar la línea de tendencia a la baja en el área de 15.900...
Los mercados de acciones y materias primas se recuperaron en medio de un amplio clima de riesgo. El petróleo fue uno de los principales ganadores...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Informe API sobre inventarios de petróleo Los mercados de futuros...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,85%, el Dow Jones subió un...
Las acciones de Pfizer (PFE.US) y BioNTech (BNTX.US) aumentaron un 3% y un 11% respectivamente después de que la FDA otorgó la aprobación...
Hoy lunes podemos observar un repunte de los metales preciosos, que puede explicarse por la corrección del dólar. El oro rompió...
Credit Agricole ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor