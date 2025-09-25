VISIÓN SEMANAL DE LOS MERCADOS
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario para analizar los instrumentos más importantes de la semana. Conéctate a través...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
NASDAQ alcanza un nuevo récord histórico Índices PMI de EE. UU. Por debajo de las expectativas Las acciones de Uber (UBER.US)...
La publicación de las actas de la última reunión del FOMC terminó impulsando al dólar estadounidense y, desde entonces,...
Bitcoin por encima del nivel psicológico de 50k Blackrock invirtió casi $ 400 millones en acciones mineras de Bitcoin PayPal...
El IHS Markit US Manufacturing PMI cayó a 61,20 en agosto desde 63,4 en julio, un tercer mes consecutivo de descenso desde el máximo histórico...
Ethereum se ha recuperado drásticamente durante el último mes. El precio de la segunda criptomoneda más popular del mundo casi se...
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 cae por debajo de la media móvil de 200 horas RWE firma un memorando de entendimiento...
Las acciones y las materias primas comenzaron una nueva semana moviéndose al alza. También se pueden detectar estados de ánimo mejorados...
La publicación de los índices PMI flash de agosto es un evento clave del día en Europa. Ya se han publicado los datos de Francia y...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura PMI de Europa y Estados Unidos El simposio de Jackson Hole se llevará...
Las acciones en Asia cotizan al alza al comienzo de una nueva semana. Nikkei gana 1.8%, Kospi agrega 1.5% y S & P / ASX 200 cotiza 0.30% más....
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
Las acciones de Spotify (SPOT.US) subieron el viernes más del 5% después de que la compañía de transmisión anunció...
Los mercados de valores se movieron a la baja la semana pasada en un movimiento de reducción de riesgo posterior al FOMC. Fed permanecerá...
Índices estadounidenses en camino de registrar pérdidas semanales El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años sigue...
En 5 minutos iniciamos el último seminario de la semana con Pablo Gil. Conéctate en el siguiente video:
Los datos de ventas minoristas de Canadá para junio se publicaron a la 1:30 pm BST. El informe resultó ser mixto y no provocó ningún...
En este vídeo analizo distintos índices bursátiles de Asia, América y Europa con el fin de ver posibles formaciones, proyecciones...
