Resumen diario: las acciones de EE. UU a la baja tras las minutas de la FED
Las actas del FOMC señalan que la reducción gradual puede comenzar a final de año Las bolsas europeas terminaron la sesión...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Las actas de la reunión del FOMC para la reunión del 27 al 28 de julio se publicaron y mostraron un enfoque un poco más agresivo por...
El oro está cayendo desde el área de resistencia clave de $ 1790-1800 la onza en medio de un dólar fuerte, aunque el par EURUSD está...
Las acciones de Tilray (TLRY.US) subieron más del 4% durante la sesión de hoy después de que el productor de cannabis con sede en...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde analizamos los principales instrumentos. Conéctate aquí:
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Cayeron en 3,23 millones de barriles en la semana que terminó el 13 de agosto, luego de una disminución...
Las acciones estadounidenses iniciaron la sesión con bajos animos. Minutos del FOMC por la noche. Target (TGT.US) bajo presión a pesar...
Los operadores están esperando las minutas del FOMC programadas para esta noche (7:00 pm BST). Se espera que la volatilidad sea elevada ya que los...
Los permisos de construcción en los EE. UU. Aumentaron un 2.6% respecto al mes anterior a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1.635 millones...
Las materias primas han sido protagonistas durante el último año de subidas espectaculares. Algunas de ellas todavía muestran potencial...
Bitcoin está experimentando una liquidación menor, luego de su máximo local registrado el 14 de agosto en $ 48,00, sin embargo, el...
Las acciones en Europa Occidental cotizan a la baja DE30 no logró superar el máximo local en 15.950 ptos. Deutsche...
Nuevo análsis de XTB. En este breve video, analizamos los componentes del sector petrolero y gasista en el mercado español. Valoramos soportes...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda dejó los tipos sin cambios en la reunión de hoy. RBNZ finalizó su programa de QE en julio...
El mercado de valores tuvo un mal desempeño el martes, el Nasdaq Composite (US100) registró pérdidas significativas y cayó...
Los mercados europeos abren planos Minutos del FOMC por la noche Informes de resultados de Nvidia, Target y Cisco Systems A pesar...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,71%, el Dow Jones bajó un 0,79% y...
El discurso de Powell de hoy no causa gran entusiasmo en el mercado, por ahora el presidente de la Fed no ha mencionado nada sobre el tapering o el dólar...
Las acciones de Home Depot (HD.US) cayeron más de un 4,5% a pesar de los sólidos resultados del segundo trimestre. El minorista de mejoras...
