Palantir se dispara más de un 10% después de sólidos resultados del trimestre
Palantir Technologies (PLTR.US) sube más del 10% durante la sesión estadounidense de hoy después de que sus resultados del segundo...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Palantir Technologies (PLTR.US) sube más del 10% durante la sesión estadounidense de hoy después de que sus resultados del segundo...
La renta variable, sin cambios en la sesión de hoy El rendimiento de los bonos se ve impulsado con los datos de inflación...
Las criptomonedas han experimentado un retroceso durante la sesión de hoy. El Bitcoin no pudo superar el área de resistencia cerca de $ 46,500,...
Recientemente, han sido publicados datos macro en EEUU. En primer lugar, la inflación PPI a cierre de julio, que ha resultado ser mejor de lo esperado. Inflación...
El índice alemán testea su máximo histórico. ¿Continuará el rally o es un patrón técnico de...
Los índices europeos cotizan mayormente al alza La producción industrial de la eurozona cayó más de lo previsto Delivery...
El par GBPUSD rebotó ayer a la baja en la zona de resistencia ubicada en 1.3880, reforzada por la media móvil simple a 200 sesiones (línea...
Los índices europeos arrancan a la baja Solicitudes de prestaciones por desempleo y PPI de julio en EEUU La economía británica...
Los índices americanos cerraron al alza la sesión de ayer. S&P 500 sumó +0.25%, Dow Jones +0.62% y Russell 2000 +0.39%. Nasdaq...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario de introducción a las inversiones online. Conéctate con nosotros:
Índices de EE. UU. y Europa en nuevos máximos históricos La tasa de inflación de EE. UU. se mantiene en el máximo...
Los inversores petroleros recibieron hoy un informe de la EIA bastante débil. Estados Unidos no está experimentando ninguna escasez severa...
Las acciones de Coinbase (COIN.US) aumentaron más del 5% después de que el mayor intercambio de criptomonedas en los EE. UU. publicara sólidas...
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó hoy que su índice de precios al consumidor subió un 5,4% en julio con...
Las acciones de Shares of China Petroleum & Chemical (SNP.US), más comúnmente conocida como Sinopec, han recibido un impacto a colación...
Las acciones estadounidenses alcanzan nuevos máximos históricos La inflación en EE. UU. Se mantiene elevada Las...
El inventario de crudo en EEUU cae en 0,447 millones de barriles al término de la semana (contabilizado hasta el 6 de agosto), siguiendo una caída...
Bitcoin ha retrocedido desde sus máximos recientes en la sesión de hoy, si bien el precio se aproxima al nivel de los 46000 USD al abrigo...
El ansiado dato de inflación del IPC en EEUU ha sido publicado hace escasos instantes. La lectura ha arrojado un resultado ligeramente superior...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor