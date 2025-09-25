Patrones de Ichimoku: USDJPY
El USDJPY continúa subiendo desde la semana pasada, aprovechando el impulso creciente en los rendimientos de los bonos del Tesoro, respaldado por...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
DE30 Comencemos el análisis de hoy con el índice alemán: DAX (DE30). Al observar el intervalo diario, se puede ver que el precio...
Cotización mixto de índices europeos DE30 rebota en la EMA de 33 períodos en el intervalo H4 ThyssenKrupp cae...
La publicación del dato de IPC en EEUU a cierr de julio (que será publicada a las 2:30pm, GMT+1) es el evento clave de hoy. Los mercados...
El mercado europeo, arrancando tímidamente al alza El IPC de EEUU, en el punto de mira Resultados trimestrales de NIO...
Los índices americanos cerraron en su mayoría al alza la sesión de ayer. S&P 500 sumó +0.10%, Dow Jones +0.46% y...
Proyecto de ley de infraestructura aprobado por el Senado de EE. UU Los índices europeos extienden el rally hasta la séptima sesión Dow...
El Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de infraestructura bipartidista por valor de 1.200 millones de dólares. La votación...
Las acciones de AMC Entertainment (AMC.US) subieron casi un 8% en el mercado previo, sin embargo, los compradores no lograron mantener el impulso alcista...
Recientemente, se puede observar un sentimiento mixto en el mercado laboral de EEUU. Echando un vistazo a la situación técnica del Russell...
Los índices americanos, cerca de nuevos máximos históricos El Senado, a las puertas de la votación del plan bipartito...
Desde un punto de vista técnico, el precio de bitcoin rebotó en la principal resistencia en $ 46,500. La zona violeta está marcada...
Petroleo Mucha incertidumbre relacionada con la demanda de petróleo durante un período de aumento de la oferta de la OPEP + China...
Cotización de los mercados europeos mixto DE30 se mantiene cerca de máximos históricos Munich Re duplica...
El precio del crudo continuaba ayer bajo presión, registrando una masiva liquidación. El WTI cotizaba un 4% a la baja en cierto punto de...
Las bolsas europeas arrancan a la baja El Senado de EEUU votará hoy el plan de infraestructuras valorado en 1 trillón...
Los índices americanos cerraron a la baja la sesión de ayer. S&P 500 cayó -0.09%, Dow Jones -0.30% lower y Russell 2000...
