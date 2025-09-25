Leer más

Análisis de mercado

Acción de la semana - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 de septiembre de 2025

Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...

Informe de materias primas: La plata está destacando

23 de septiembre de 2025

Petróleo   El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...

Bitcoin y Ethereum comienzan la semana con caídas

22 de septiembre de 2025

Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...

