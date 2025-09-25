El Dax Alemán cotiza un poco por debajo de su máximo histórico
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 se acerca a máximos históricos Allianz anunció un programa de recompra...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El oro continúa retrocediendo desde el extremo superior del rango reciente de cotización, ubicado en el nivel 38.2% del retroceso de Fibonacci...
Los índices americanos cerraron al alza. S&P 500 sumó +0.60%, Dow Jones y Nasdaq +0.78% cada uno, y Russell 2000 despuntó...
¿Qué veremos en esta segunda Sesión? Porqué pensamos que la reunión de Jackson Hole de agosto marcará un...
En 10 minutos iniciamos el segundo seminario del Ciclo Jackson Hole con Pablo Gil. Conéctate a través del siguiente video:
Crudo: El Brent cae por debajo de los 70 USD/barril, mientras que el WTI cotiza por debajo de 68 USD/barril Rusia espera que Irán se...
Las solicitudes semanales de desempleo se ajustan a las expectativas. Las acciones de Robinhood (HOOD.US) cayeron más del 10% después...
El informe de empleo NFP de EEUU es el principal de esta semana. Será publicado mañana a las 2:30pm (GMT+1), y observado muy de cerca...
El número de ciudadanos americanos solicitando prestaciones por desempleo fue de 0.385 millones a final de la semana del 31 de julio, en comparación...
El índice alemán cotiza con tinte mixto en la sesión de hoy Gráfico D1 El DAX (DE30) ha cotizado recientemente en un...
El Banco de Inglaterra ha decidido tomar una actitud estratégica frente a los potenciales cambios a nivel macro durante su comparecencia de hoy,...
El mercado europeo, cotizando al alza DE30 rompe por encima de los 15,700 puntos Bayer anuncia una adquisición...
La comparecencia del Banco de Inglaterra hoy a la 1:00 pm (GMT+1) y su decisión en materia de política monetaria son el principal referente...
Los mercados europeos arrancan en verde El Banco de Inglaterra se pronunciará hoy a la 1:00 pm GMT+1 Virgin Galactic,...
Los índices en EEUU cerraron la sesión de ayer a la baja. S&P 500 cayó -0.46%, Dow Jones -0.92% y Russell 2000 -1.23%....
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Sebastián Espinoza sobre psicología. Conéctate en el siguiente link:
Robinhood se encuentra entre las compañías más negociadas en bolsa hoy. Las acciones de la popular plataforma de trading se han disparado...
Los datos de inventario de crudo en EEUU han reflejado un crecimiento en la producción de 3.62 millones de barriles a cierre del 30 de julio, tras...
El ISM no manufacturero (PMI) de EEUU escala desde los 60.1 puntos de junio hasta los 64.1 en julio, rompiendo un récord y superando las expectativas...
