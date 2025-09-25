Apertura Americana: Wall Street abre a la baja después de un débil informe de ADP
Informe de ADP decepcionante Las acciones de General Motors (GM.US) cayeron después de que se presentasen los resultados Las acciones de...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
US100 El primer análisis corresponde al índice tecnológico de EEUU, Nasdaq (US100). Echando un vistazo al intervalo H4, puede observarse...
El informe ADP de empleo ha sido publicado hoy a las 2:15pm (GMT+1). Se esperaba un incremento de 700.000 nuevos empleos, siguiendo los 692.000 de junio....
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 prueba 15,680 pts como resistencia Commerzbank informa resultados débiles del...
El NZD instensifica su rally frente a otras divisas hoy. La divisa de las Antípodas se revaloriza tras publicarse los datos de empleo...
El mercado europeo arranca en verde El informe ADP de empleo y el informe ISM de servicios, en la agenda de hoy Uber, Electronic...
Los índices americanos finalizaron la sesión de ayer notablemente al alza. S&P 500 sumó +0.82%, Dow Jones +0.80%, Nasdaq...
Morgan Stanley ha emitido recomendación para el par de divisas EURUSD. La entidad recomienda posición corta en el par mencionado, atendiendo...
Por segundo día consecutivo, el mercado de crudo registra un severo retroceso. El precio del WTI cae de nuevo hoy, cerca de un 3%, hasta el nivel...
Las acciones estadounidenses iniciaron la sesión ligeramente al alza Los pedidos de fábrica de EE. UU. superan los pronósticos Las...
Mientras la renta variable americana cotizaba a la baja en la sesión de ayer, Square Inc (SQ.US) despuntaba con un 10% de subida. La fintech...
Tras un intenso rally a finales de julio, el precio de Ethereum ha retrocedido en el arranque del mes de agosto. La segunda criptomoneda más...
La cotización de acciones europeas mixto DE30 prueba la resistencia a 15,565 pts BMW e Infineon publicaron informes de ganancias Los...
El precio del crudo se precipitó en dirección bajista durante la tarde de ayer, con Brent y WTI cayendo más de un 3% en 2h.No...
El mercado europeo abre al alza Datos de pedidos industriales en EEUU; reporte semanal de inventario de crudo Nikola, Lyft...
Los índices americanos cerraron a la baja la sesión de ayer. S&P 500 cayó -0.19%, Dow Jones -0.28% y Russell 2000 -0.48%....
En las últimas 2 horas, el precio del crudo ha oscilado bajo la creciente presión bajista. No se han publicado datos que pudiesen afectar...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil donde analizaremos la situación actual de los mercados y los instrumentos...
