APERTURA AMERICANA: Wall Street arranca con tinte positivo
El Senado de EEUU aprueba el borrador del proyecto de infraestructuras Pfizer (PFE.US) y Moderna (MRNA.US) suben los precios de sus vacunas Las...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
MUFG ha emitido recomendación para el par de divisas EURGBP. La entidad recomienda posición corta en el par mencionado, atendiendo a los...
La fiscalidad sobre criptomonedas se cuela en el programa de infraestructuras de 1 trillón de USD China pretende mantener la presión...
El dato del ISM, véase PMI manufacturero, ha caído hasta los 59.9 puntos en julio desde su valor previo de junio (60.6), por debajo del dato...
Ya se han superado los maximos en Wall Street para el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, eso no significa que no haya noticias relevantes...
La sesión de renta variable de hoy ha comenzado con calma, tal y como parece observarse en el mercado FX (al menos, en lo referente a las principales...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 no logra romper por encima del área de 15,680 pts Allianz se hunde tras la...
El par GBPJPY no ha conseguido romper la resistencia situada en 153.30, observándose corrección bajista posteriormente. El retroceso ha empujado...
Los mercados europeos arancan al alza ISMs manufactureros de julio PMIs de Europa y EEUU El mercado...
La renta variable en Asia arranca al alza esta semana. Nikkei suma +1.8%, S&P/ASX 200 +1.3% y Kospi +0.6%. Los índices chinos se...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja este viernes Inflación PCE subyacente de EE. UU. por debajo de las expectativas Los ingresos...
El PCE subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y energía y es el indicador de inflación favorito de la Reserva...
Robinhood debutó en la bolsa de valores Nasdaq Las acciones cayeron un 8% durante la primera sesión de negociación La...
Comercio europeo a la baja el viernes DE30 retrocede al límite inferior del rango Informes de resultados de Fresenius, Fresenius...
