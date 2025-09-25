Gráfico del día - USDCHF
El USDCHF se ha roto por debajo del escote del patrón de cabeza y hombros recientemente. Según el análisis técnico clásico,...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
German Q2 GDP data release at 9:00 am BST was a key event of the European session. Report turned out to be a disappointment with growth reaching 1.5% QoQ...
Los mercados europeos arrancan a la baja Datos de PIB del 2T en Europa Inflación PCE en EEUU a las 2:30pm (GMT+1) El...
Los índices americanos finalizaron al alza la sesión de ayer. S&P 500 sumó +0.42%, Dow Jones +0.44% y Nasdaq +0.11%. Russell...
El índice europeo terminó la sesión al alza Datos macroeconómicos decepcionantes de EE. UU Amazon (AMZN.US) informará...
Amazon (AMZN.US), la empresa de comercio electrónico dominante en el mundo, informará sus ganancias hoy después del cierre de mercado....
Acciones de Robinhood Markets (HOOD.US) disponibles en XTB Una de las ofertas públicas más grandes (IPO) de este año La...
Ya puedes ver en DIRECTO la primera sesión del ciclo de seminarios con Pablo Gil ¿Qué veremos en este primer seminario? Que ha...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario del ciclo especial JACKSON HOLE con Pablo Gil. Conéctate a través del siguiente video:
Crecimiento del PIB de EE. UU. muy por debajo de las expectativas del mercado Facebook (FB.US) advierte sobre una importante desaceleración...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
La economía estadounidense creció un 6,5% en el segundo trimestre, tras una expansión del 6,4% en el período de tres meses...
El índice de referencia alemán cotiza más de un 0,60% al alza el jueves después de rebotar en la media móvil de 50 días. Gráfico...
La tasa de inflación en Alemania saltó al 3,8% en julio, desde el 2,3% de junio. Es el nivel más alto desde diciembre de 1993. La...
El par EURUSD regresó por encima de 1,18 dólares después de que la Reserva Federal de Estados Unidos dijera que no tenía prisa...
Los mercados europeos cotizan al alza antes de la publicación del PIB de EE. UU. DE30 rebota en el soporte en 15,475 ptos. Airbus...
Ciclo especial de seminarios - Jackson Hole: un momento decisivo para los Bancos Centrales Los Bancos Centrales se encuentran ante la...
La reunión del FOMC de ayer no trajo sorpresas en términos de decisiones políticas. Los tipos de interés se mantuvieron sin...
