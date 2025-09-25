Calendario económico: informe del PIB del segundo trimestre de EE. UU., Resultados de Amazon
Los mercados europeos abren planos El informe del PIB de EE. UU. Se publicará a la 1:30 pm BST Amazon informará ganancias...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. El S&P 500 cayó un 0,02%, el Dow Jones bajó...
El par de divisas principal se ha estado moviendo en una tendencia bajista recientemente. Sin embargo, la volatilidad ha sido baja desde principios de...
La Fed deja las tasas y el ritmo de QE sin cambios, indica progreso en la meta de reducción Las existencias de crudo de EE. UU. caen más...
La rueda de prensa del presidente de la FED, Jerome Powell, está llegando a su fin y su curso estuvo en línea con las expectativas del mercado. Aquí...
Aunque la declaración de la Fed de hoy no sorprendió a los mercados, pudimos observar una clara reacción tanto del EURUSD como de...
La Reserva Federal dejó la tasa de fondos federales en 0-0,25% y la compra de bonos a un ritmo mensual de $ 120 mil millones. El banco central ya...
Nos gustaría recordarles que a las 8:00 p.m sabremos la decisión de la Fed sobre las tasas de interés, y a las 8:30 p.m. dará...
Facebook (FB.US), la plataforma de redes sociales dominante en el mundo, informará de sus ganancias hoy después del cierre de los mercados....
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde damos una explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Cayeron en 4.089 millones de barriles en la semana que terminó el 23 de julio, luego de un aumento de 2.108...
Las acciones estadounidenses abrieron la sesión con pesos animos. El FOMC anunciará la decisión de política monetaria...
La tasa de inflación anual de Canadá disminuyó a 3,1% en junio desde 3,6% en mayo y estuvo por debajo de las expectativas del mercado...
Los operadores están esperando la decisión del FOMC programada para la noche (6:00 pm GMT). Se espera que la volatilidad aumente en muchos...
La reunión anterior de la Reserva Federal condujo a un fortalecimiento significativo del dólar. Esto estaba relacionado con las nuevas proyecciones...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba la resistencia a 15.560 pts Deutsche Bank y Deutsche Boerse informaron ganancias del...
Nuevo análisis de XTB. Hoy jornada importante despues de los resultados de Apple y Google, ambas compañías mejoraron sus resultados...
La decisión de política monetaria del FOMC a las 7:00 pm BST es un evento clave del día. Se espera que la configuración de...
Se espera que los mercados europeos abran planos El FOMC anunciará la decisión de política monetaria a las 7:00 pm...
