Morning wrap (28.07.2021)
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja, pero lograron recuperarse de los mínimos diarios. El S&P...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Las empresas chinas, que cotizan en Wall Street, continúan su reciente caída durante la sesión de ayer. El anuncio de nuevas regulaciones...
Las acciones europeas extendieron las pérdidas de ayer La represión regulatoria china continuó afectando el estado de ánimo...
Los índices estadounidenses están bajo presión a razón de las noticias negativas de China, donde el gobierno quiere subyugar...
Las acciones estadounidenses iniciaron la sesión a la baja Tesla publicó sólidas cifras trimestrales Ganancias de Apple, Alphabet...
Trade Desk lanzó recientemente su plataforma Solimar para llevar la publicidad medible a un nivel completamente nuevo. El retraso...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. Aumentó a 129,1 en julio desde los 127,3 del mes anterior y muy por...
Café: El precio del café está en máximos de varios años debido al riesgo muy alto de una cosecha débil...
Estamos en medio de una semana muy interesante de la temporada de resultados de Wall Street. Todas las empresas de megacapitalización estadounidenses...
El Banco Central de Hungría (MNB) sube los tipos de interés más de lo esperado. El tipo principal es ahora del 1,2%, mientras que...
En este articulo: Nuevas regulaciones afectan a las acciones chinas CHNComp en mercado bajista a pesar de la euforia en Wall Street Cómo...
Los mercados europeos cotizan a la baja pero fuera de los mínimos diarios DE30 vuelve a subir por encima del área de 15,475...
La venta masiva de tecnologicas en china comienza a extenderse a otras partes del mundo. Los mercados bursátiles europeos iniciaron la negociación...
Los índices chinos han tenido un rendimiento inferior enormemente durante las últimas 3 sesiones. CHNComp cayó casi un 12% en comparación...
Los mercados europeos abren a la baja Índice de confianza del consumidor de Conference Board CO de julio Ganancias de Apple, Alphabet...
Los índices estadounidenses finalizaron ayer al alza. S&P 500 y Dow Jones ganaron 0.24% cada uno, Russell 2000 agregó 0.33% y Nasdaq...
Según se informa, Amazon puede comenzar a aceptar pagos en criptomonedas para fines de 2021 Bitcoin subió bruscamente y probó...
Durante la sesión de hoy, podemos observar la debilidad del dólar frente al franco suizo, el par de divisas USDCHF cayó casi un 0,5%....
